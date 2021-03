Ex Fanciullacci, il centrodestra: "Non si gioca a nascondino"

La riqualificazione dell’area ex Fanciullacci in viale Umberto I° è argomento da tempo al centro delle attenzioni del gruppo consiliare Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo, che anche in occasione della seduta del Consiglio comunale relativa al bilancio di previsione ha chiesto formali spiegazioni circa gli obiettivi che si intendevano perseguire , non avendo rilevato alcuna indicazione progettuale nel piano delle opere pubbliche.

Riteniamo che se in Consiglio comunale vengono posti al centro del dibattito argomenti che rientrano nell’indirizzo politico della Giunta , chi li solleva debba avere diritto a risposte e non ad elusivi silenzi che suonano come sottrazione al confronto.

La Giunta stava lavorando all’elaborazione di un progetto da sottoporre all’attenzione del Ministero delle infrastrutture , e il fatto che oggi ne venga approvata la fattibilità e di concerto con l’Unione dei comuni, la si candidi alle opere finanziande da presentare in sede ministeriale a cura della Citta’ Metropolitana significa che c’erano elementi sui quali avevamo diritto a risposte almeno in ordine alle intenzioni future.

Siamo soddisfatti della possibilità che si aprano prospettive per il finanziamento di un’opera che ha sicuramente impatti migliorativi sul territorio , ma non si comprende la ragione del silenzio nei confronti di chi formula richieste .

Forse la Giunta ha bisogno di rendersi conto che ha nell’opposizione di centro destra un referente istituzionale degno di attenzione e con cui non si può giocare a nascondino , perché anche il nostro ruolo di attenzione ai bisogni del territorio merita rispetto.

Rimane il rammarico di dover reiterare certi rilievi che mostrano come il celeberrimo 'repetita non iuvant' si addica all’operatività della maggioranza.

Fonte: Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo