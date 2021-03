Giani ricorda il babbo Enzo, a pochi giorni dalla festa del papà

Manca una settimana al 19 marzo, data dedicata a tutti i papà o come lo chiamiamo in Toscana babbo. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ricorda, in occasione del compleanno, suo padre Enzo.

"Guardo i tuoi quadri e ogni giorno posso pensarti caro babbo Enzo" così inizia il post pubblicato su facebook dal presidente e dedicato al babbo Enzo Giani, sanminiatese scomparso nel 2012.

"Oggi è il tuo compleanno, sei nato il 12 marzo nel 1924 a San Miniato quando ancora il nostro paese di origine era provincia di Firenze, come amavi sempre dirmi. Te ne sei andato nel dicembre del 2012, ma sei sempre costantemente nella mia mente e nel cuore".

"Al tuo esempio devo valori, impegno civico, curiosità, dedizione all’arte e alla cultura per tutto ciò che arricchisce interiormente e fa crescere una comunità - continua il racconto sulla pagina social di Giani -. Hai contributo in modo decisivo a rendere la nostra famiglia fonte di amore, rapporti profondi, ambiente dove la ricchezza sta nel valore delle donne e degli uomini, non nei beni materiali. Manchi tanto ma il tuo essere artista ha consentito il dono straordinario di poter sopravvivere alla vita terrena, basta guardare uno dei tuoi quadri e subito si accende il mio dialogo, nel presente, con te. Si rinnovano i consigli, la dolcezza e l’amore che mi hai trasmesso!"