Inchieste Vaccini, gruppo Pd: "Fare piena luce, perseguire e punire comportamenti scorretti"

"Le inchieste e gli accertamenti in corso dovranno fare piena luce su quanto è accaduto. Da parte nostra non possiamo che condannare il comportamento di chi avesse approfittato di eventuali imperfezioni del sistema per ottenere una vaccinazione non dovuta. In questo senso, condividiamo le dichiarazioni del presidente Giani che ha chiaramente evidenziato la volontà di perseguire e punire eventuali comportamenti scorretti". Così Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del Pd in Consiglio regionale ed Enrico Sostegni, presidente della commissione Sanità sulle inchieste riguardanti le vaccinazioni.

Fonte: Ufficio Stampa