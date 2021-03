Nuova edizione di 'David Bowie - L'uomo che cadde su Monsummano Terme'

La città di Monsummano Terme non si arrende al Covid e mette in campo la seconda edizione del progetto “L’uomo che cadde su Monsummano Terme”, ambizioso programma culturale partito nel 2019, con il concerto tributo sotto la direzione di Paolo Fresu e l’intitolazione del Parco del Museo “Mac,n” a David Bowie.

Dopo la brusca interruzione a causa del diffondersi del virus Covid-19, il progetto è ripartito. Anche la nuova edizione vede in prima linea il Comune di Monsummano Terme assieme alla cooperativa Officine della Cultura.

La nuova edizione avrà una particolare attenzione verso la creatività giovanile e si articolerà su più momenti, esplorando diversi linguaggi espressivi e troverà la sua conclusione in una sfilata che, presumibilmente si svolgerà nell’estate 2021.

Il cuore del progetto sarà la moda, lo stile ed il design legato a Bowie.

Protagonisti i giovani stilisti e designer italiani che attraverso il concorso “Style & Vision” possono inviare i bozzetti dei propri progetti ispirati ai video, ai film e all’immagine di David Bowie.

Nei giorni scorsi si è svolto un webinar aperto alle scuole di moda e design e agli stessi studenti al quale hanno partecipato oltre 50 persone.

Una risposta importante che evidenzia la voglia di ripartire e di rilanciare i progetti culturali e che soprattutto fa ben sperare per il risultato finale del progetto “David Bowie Style & Vision”.

Possono partecipare studenti regolarmente iscritti a Scuole professionali di moda, Istituti Superiori, pubblici e privati, di design, moda e modellistica, ma anche chi frequenta corsi universitari di moda e a diplomati in Scuole e Istituti di moda.

Sono ammessi al concorso unicamente concorrenti maggiorenni.

Chiusura del concorso prevista per il 29 marzo 2021. Il bando è scaricabile dal sito www.bowiemonsummanoterme.it.

I bozzetti dovranno essere inviati unicamente in formato JPG o PDF, per posta elettronica, all’indirizzo: protocollo@comune.monsummano-terme.pt.it

