Oltre 20mila tamponi delle Pubbliche assistenze tra Empolese e Cuoio

Prosegue l’importante impegno delle Pubbliche Assistenze nell’esecuzione dei tamponi molecolari, domiciliari, test antigenici rapidi e nel progetto Scuole Sicure.

A partire dal 4 novembre 2020 le Pubbliche Assistenze di Fucecchio, Empoli, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montopoli in Valdarno, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Limite sull’Arno si sono impegnate per l’esecuzione di tamponi molecolari in modalità drive through presso le postazioni di Fucecchio (piazza Aldo Moro), Empoli (via San Mamante) e Castelfiorentino (via XXV Maggio), raggiungendo la quota di 18.500 tamponi eseguiti, circa 1.000 tamponi domiciliari e oltre 700 test antigenici rapidi.

Inoltre, dalla scorsa settimana, le nostre Pubbliche Assistenze sono impegnate nel progetto “Scuole Sicure” che consiste nell’esecuzione di 25 tamponi molecolari a settimana nell’Istituto Superiore “E. Fermi - Leonardo da Vinci” di Empoli e nell’Istituto Professionale “A. Checchi” di Fucecchio.

Stiamo infine valutando tutte le soluzioni possibili per contribuire all’attivazione della vaccinazione di massa, in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana Centro e le Istituzioni locali, affinché tutti insieme, possiamo superare il difficile momento che stiamo vivendo.

Fonte: Pubbliche assistenze