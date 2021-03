Ordinanza anti alcolici di Nardella, Stella (FI): "Danneggia aziende senza risolvere nulla"

"L'ordinanza del sindaco di Firenze, Dario Nardella che vieta la vendita di alcolici dalle 16:00 alle 22:00 dal venerdì alla domenica è un provvedimento folle, irrazionale, che penalizza le aziende, i negozi e i supermercati, senza risolvere alcunché. Se io adesso volessi andare a comprare una bottiglia di vino per la cena di stasera in famiglia, non posso. E' semplicemente assurdo. Non è così che si evitano gli assembramenti". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, a seguito dell'entrata in vigore, oggi pomeriggio, dell'ordinanza, valida sul territorio comunale di Firenze.

"In questo modo - accusa Stella - il sindaco di Firenze fa ricadere le sue mancanze su aziende e negozianti, già provati da una crisi economica che dura da fin troppo tempo. L'unico modo per evitare assembramenti è fare più controlli, utilizzando la polizia municipale a questo scopo, e non per elevare la solita valanga di multe alle auto in sosta, per fare cassa. Chiediamo a Dario Nardella di ritirare subito questo provvedimento inutile, dannoso e penalizzante"

Fonte: Marco Stella - Ufficio Stampa