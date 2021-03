Ospedale Empoli, Lega: "Grave carenza di tecnici di laboratorio"

"I tecnici di laboratorio dell'ospedale di Empoli - affermano Giovanni Galli ed Andrea Ulmi, Consiglieri regionali della Lega, unitamente ad Andrea Picchielli, Consigliere comunale - sono da tempo sotto pressione dovendo sopportare, causa una palese carenza di personale, carichi di lavoro sempre più insostenibili. Giuste, quindi le loro rimostranze verso l'Asl competente che, finora, si è dimostrata sorda ad ogni loro appello in merito. La naturale necessità di processare un numero sempre maggiore di tamponi ha, dunque, evidenziato palesi e preesistenti lacune nell'organico, tanto che i sindacati rilevano che servirebbero almeno sei operatori in più rispetto agli attuali."

"Tale inaccettabile situazione - sottolineano i rappresentanti della Lega - comporterebbe, addirittura, l'impossibilità da parte di questi lavoratori di godere dei normali turni di riposo. Insomma è doveroso che, finalmente, l'Asl competente si muova per risolvere questa criticità. Nel caso ciò non avvenisse a breve -siamo, dunque, pronti a redigere un'interrogazione per chiedere spiegazioni ufficiali all'Azienda sanitaria. A prescindere dalla predetta problematica sarebbe utile, poi, che nello stesso nosocomio, come auspicato dagli stessi medici, venisse creato, nel blocco H che ha avuto recentemente un apposito finanziamento dalla Regione, uno specifico reparto multifunzionale per le malattie infettive; una richiesta che, ci auguriamo, possa, quindi, essere debitamente presa in considerazione."

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - Ufficio stampa