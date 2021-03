Scomparso Don Giorgio Mazzanti, il cordoglio di AISLA: "Esempio di coraggio e determinazione"

“Ci ha lasciati anche Don Giorgio Mazzanti. Lo abbiamo supportato attraverso i nostri servizi di sollievo ma anche con consulenze legali e insieme a lui chi gli è stato accanto fino alla fine. È stato un grande esempio di coraggio e determinazione, pur provato dalla malattia inesorabile, per tutti i suoi parrocchiani e per chi l'ha conosciuto in questi lunghi anni di sacerdozio. Lascerà un grande vuoto. Le nostre sincere condoglianze ai familiari”. Lo scrivono Barbara Gonella, Presidente di AISLA Firenze, e il Consiglio Direttivo.

Fonte: Ufficio Stampa, AISLA Firenze