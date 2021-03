Sostituzione telecamere ai varchi Ztl, le modifiche al traffico dal 15 al 19 marzo

Proseguono i lavori per sostituire tutte le telecamere in entrata ai varchi Ztl del centro di Pisa. Per consentire l’intervento il Comune ha disposto una serie di provvedimenti temporanei di viabilità e sosta relativi al periodo 15-19 marzo:

- VIA DELLE BELLE DONNE : Il 15/03/2021 dalle 08:30 alle 12:30 , chiusura al traffico veicolare. Senso unico alternato su Via Facchini e Via Toselli in uscita sul Lungarno regolato da movieri;

- VIA MAZZINI: Il 15/03/2021 dalle 13:30 alle 17:30, chiusura al traffico veicolare. Percorso alternativo da Via S. Antonio;

- VIA S. BIBBIANA: Il 16/03/2021 dalle 08:30 alle 12:30, chiusura al traffico veicolare. Percorso alternativo da Via Di Simone;

- VIA CURTATONE E MONTANARA: Il 16/03/2021 dalle 13:30 alle 17:30, chiusura al traffico veicolare;

- VIA S. ANTONIO: Il 17/03/2021 dalle 08:30 alle 12:30, chiusura al traffico veicolare;

- VIA SAN PAOLO: Il 17/03/2021 dalle 13:30 alle 17:30 , chiusura al traffico veicolare;

- VICOLO SCORNO: Il 18/03/2021 dalle 08:30 alle 12:30 , chiusura al traffico veicolare;

- LUNGARNO PACINOTTI: Il 18/03/2021 dalle 13:30 alle 17:30, chiusura al traffico veicolare della corsia lato Arno. Senso unico alternato sulla corsia Nord regolato da movieri;

- LUNGARNO GALILEI: Il 19/03/2021 dalle 13:30 alle 17:30 , chiusura al traffico veicolare. Chiusura del Ponte della Fortezza per la direttrice da Nord a Sud. Obbligo dritto su L.no Mediceo intersezione con il Ponte della Fortezza.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa