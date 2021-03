Tesi di laurea in municipio a San Miniato, ora è possibile

Da adesso le tesi di laurea si potranno discutere anche nella Sala del Consiglio del Comune di San Miniato. Nella seduta del consiglio comunale del 9 marzo è stato approvato con 15 voti favorevoli (assenti il capogruppo di Italia Viva e la consigliera della Lega) l'ordine del giorno, presentata da tutti i sette gruppi consiliari, con il quale si chiedeva la possibilità di aprire le porte del Municipio a chi deve sostenere la discussione della laurea in remoto.

"Ormai da un anno le sessioni di laurea si svolgono a distanza per motivi sanitari; ci è sembrato importante garantire a tutti l'accesso alle migliori condizioni possibili, in uno spazio datato di tutta la strumentazione necessaria, dove si mantenesse la solennità e l'autorevolezza che questo momento richiede - spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Per questo abbiamo scelto come soluzione un luogo che, lo ricordo, è anche sede museale, proprio per la sua importanza storico-artistica e per la bellezza che racchiude".

Ai laureandi viene offerta la possibilità di usufruire della sala, a titolo gratuito, e tramite prenotazione, con la strumentazione per il collegamento virtuale con il proprio Ateneo, e l'utilizzo della tecnologia adatta a garantire lo svolgimento della discussione, alla quale potranno assistere solo i familiari stretti, per un massimo di 10 persone.

"La sala consiliare rappresenta la casa dell’intera comunità sanminiatese e sono felice che l'ordine del giorno sia stato votato in maniera trasversale dalle forze politiche - dichiara il sindaco Giglioli -. Il periodo che stiamo vivendo ci ha tolto tante cose, una su tutte la socialità. I giovani studenti sono una delle fasce più colpite dagli effetti della pandemia e credo che questo, pur nella sua semplicità, sia uno degli esempi più alti di servizio alla comunità che la politica possa dare".

Per prenotare la Sala del Consiglio si può presentare il modulo pubblicato sul sito (www.comune.san-miniato.pi.it) scrivendo a segreteriasindaco@comune.san-miniato.pi.it o chiamando il numero 0571 406200.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa