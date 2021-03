Provvedimenti nella Toscana arancione: anche il Cuoio in zona rossa

Gli aggiornamenti dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani su zone e scuole. La Toscana resta zona arancione anche per la prossima settimana, dal 15 al 21 marzo come stabilito dal ministero della Salute, ma con provvedimenti restrittivi per alcune aree. In Toscana l'Rt si trova a 1.20 (limite a 1.25) e riguardo all'indice di 250 casi ogni 100mila abitanti, la regione è a quota 217. "Siamo in zona arancione e, il nuovo decreto, prevede di isolare luoghi e aree geografiche dove la Toscana si trova in situazioni più favorevoli o di maggior contagio".

Risultano sotto osservazione 81 Comuni toscani con parametri da zona rossa: prevalentemente di tre province (Arezzo, Prato e Pistoia) e l'area del Comprensorio del Cuoio. E’ quanto è emerso nel pomeriggio durante la seconda riunione settimanale del Ceps, il Comitato toscano per l’emergenza e la prevenzione scolastica.

Zone rosse nella Toscana arancione: le altre aree sotto esame

Come spiegato dal presidente Giani, in diretta facebook, tre sono le province che superano la soglia dei 250 casi settimanali per 100mila abitanti: si tratta delle province di Arezzo (266), Pistoia (356) e Prato (366). "A queste tre province propongo la zona rossa" ha detto Giani, sottolineando che la riunione con i sindaci della provincia di Pistoia è avvenuta oggi mentre in serata ci sarà il confronto con Arezzo e Prato.

"Una decisione che posso preannunciare di area, non di provincia riguarda il Comprensorio del Cuoio". Anche l'area del cuoio sarà zona rossa: tutti e cinque i comuni, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno e Fucecchio, superano l'indice di proporzionalità dei 250 casi e dunque "l'ordinanza sarà di zona rossa omogenea".

Il comune di Viareggio è in zona rossa "vediamo cosa succede con i comuni come Camaiore e Seravezza" che superano i 250 casi e per i quali vi saranno riunioni con i sindaci.

Sulle colline pisane Castellina Marittima resta in zona rossa, monitorate le vicine Santa Luce e Riparbella "con dati piuttosto alti". Ulteriori aree che richiedono supplemento di valutazione, poiché sopra la soglia. "Nel Chianti Gaiole in Chianti e Radda, l'Alto Mugello con Marradi e Firenzuola, Valdarno Fiorentino con Reggello e Figline".

Empolese Valdelsa: Vinci, Montelupo, Certaldo, Castelfiorentino superano i 250 casi settimanali per 100mila abitanti. La Piana di Lucca, con Montecarlo, Porcari e Altopascio.

Per tutti i comuni e microaree su cui ancora non è stata presa una decisione, "domani mi ripropongo di comunicare l'elenco delle aree che con la zona rossa possono prevenire l'allargarsi del contagio" ha continuato il presidente della Regione Giani.

Le ordinanze saranno emesse domani, sabato 13 marzo, ed entreranno in vigore da lunedì 15 marzo.

Il punto del sindaco di Empoli Brenda Barnini

"La Toscana rimane in zona arancione anche per la prossima settimana ma aumentano i comuni e le province che andranno in zona rossa. Empoli non è al momento tra questi." Così il sindaco di Empoli Brenda Barnini, tramite facebook. Dunque Empoli non diventerà zona rossa ma rimarrà, come la Regione, in zona arancione nonostante diverse siano le aree dove sono attuati provvedimenti restrittivi, sulla zona o sulle scuole. "Tra i residenti a Empoli ad oggi ci sono 228 casi positivi e 4 classi in quarantena su una popolazione scolastica totale di circa 10.000 individui ( dai nidi alle scuole superiori). La situazione dell'ospedale è preoccupante, troppi i ricoverati e poche le dimissioni, crescono anche quelli in terapia intensiva. Dobbiamo quindi mantenere alta l'attenzione e accettare l'idea che questa lunga guerra non è ancora finita e che se sarà necessario dovremo tornare in zona rossa".

Barnini ha inoltre parlato, a livello italiano, della campagna di vaccinazione anti Covid. "Oggi il Presidente del Consiglio Draghi ha parlato della campagna di vaccinazione facendo il punto sul metodo scelto dall'Italia, prima il personale sanitario, le RSA, il personale scolastico e le forze dell'ordine e ora gli ultra ottantenni. Ha assicurato che nelle prossime settimane triplicherà la quantità di vaccini a disposizione del nostro Paese ( ad oggi ha ricevuto 7,9 milioni di dosi) e che dalla prossima settimana ci sarà la prima azienda farmaceutica con sede in Italia che inizierà la produzione. Ha annunciato anche nuove misure restrittive e la certezza che a Pasqua ci saranno le stesse regole del Natale. Accanto a questo ha indicato le principali misure del nuovo decreto con 32 miliardi destinati a lavoratori e imprese per riuscire a contrastare la crisi sociale".

"Aspettiamo ciascuno il nostro turno per essere vaccinati - ha concluso il sindaco di Empoli - e quando arriverà facciamo il nostro dovere di cittadini".