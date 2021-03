Asfaltature Empoli, modifiche alla viabilità anche in piazza della Vittoria

Dopo aver terminato i lavori previsti nelle strade attorno a Piazza Gramsci da lunedì 15 marzo gli interventi di manutenzione e ripristino delle asfaltature, da parte del Comune di Empoli, proseguono su Via Tinto da Battifolle. Ci saranno ripercussioni sulla viabilità di quell’area, anche in Piazza della Vittoria e Via Roma.

Il programma di manutenzione delle infrastrutture stradali è stato redatto sulla base dei risultati emersi dall'analisi delle condizioni delle pavimentazioni.

Si registrano situazioni urgenti da risolvere dove il problema è strutturale, cioè ha ceduto lo strato del terreno sottostante al manto, nella maggior parte dei casi dovuto al passaggio di grossi carichi in punti precisi della strada.

Qui occorre la scarifica profonda dell’asfalto, prima di rifare la pavimentazione utilizzando un bitume modificato e adatto a sopportare il passaggio di mezzi pesanti. Come detto i lavori nella prossima settimana si concentrano su Via Tinto da Battifolle.

Lunedì 15 e Martedì 16 marzo interventi sul lato sinistro del tratto da Via Salvagnoli a Piazza della Vittoria, dalle 8 alle 18. Questo comporta il divieto di accesso su Via Socco Ferrante per due giorni e l’obbligo di svolta a destra su Piazza della Vittoria, quindi per raggiungere Via Fratelli Rosselli sarà necessario fare il giro della piazza.

Mercoledì 17 e Giovedì 18 marzo i lavori si spostano sul lato destro di Via Tinto da Battifolle, sempre nello stesso tratto, quindi con obbligo di svolta a sinistra (verso Via Fratelli Rosselli) su Piazza della Vittoria.

Attenzione: in questi due giorni, la mattina dalle 9 alle 13, l’ingresso nella parte destra di Piazza della Vittoria, che immette poi sul primo tratto di Via Roma sarà chiuso per tutti i veicoli, anche perché si prevede un intervento di risanamento stradale di fronte alla chiesa, all’inizio di Via Roma.

Mentre dalle 13 alle 18 sarà vietato l’ingresso in Piazza della Vittoria lato destro solo per i mezzi di portata superiore alle 3.5 tonnellate.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa