Barnini nella nuova segreteria Pd Letta? "Tutti necessari, nessuno indispensabile"

"Tutti necessari, nessuno indispensabile".

Così commenta il sindaco di Empoli Brenda Barnini, intervistata a Canale 50, in merito a una presenza nella possibile nuova segreteria del Pd a guida Enrico Letta, candidato per l'Assemblea di questo fine settimana.

"Se dopo domenica ci sarà ancora la possibilità di lavorare nella segreteria nazionale, lo farò volentieri - ha spiegato Barnini -. Se non dovesse essere così non mancano gli spazi per fare politica e per dare una mano a un partito e al centrosinistra che ha sicuramente bisogno di persone che credono nella bellezza della politica e della politica fatta per passione. Chi mi conosce può testimoniarlo, mi ritengo ancora oggi una persona che sceglie di dedicarsi perché pensa di cambiare ancora le cose e di farlo per il bene delle persone".