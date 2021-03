Furti nei negozi di Pontedera, un arresto e una denuncia

Nei giorni scorsi il commissariato di Pontedera ha predisposto servizi straordinari con personale in borghese e ha potuto arrestare un uomo di origine georgiana, un 37enne irregolare sul territorio italiano, e denunciare un connazionale 34enne, con precedenti di polizia.

Nella mattina del 10 marzo, un poliziotto del Commissariato, libero dal servizio, è stato avvisato di un furto commesso qualche minuto prima ai danni del negozio di abbigliamento Scout con una borsa schermata per eludere il sistema anti taccheggio.

Tramite le telecamere di sorveglianza è stato appurato che si trattava di uno dei georgiani già sotto indagine. Allertate le pattuglie in servizio, l’uomo però non veniva rintracciato.

Il giorno successivo la pattuglia in abiti civili ha beccato il giovane entrare nel supermercato LIDL per poi uscire dopo pochi minuti. Una volta fermato è stato trovato in possesso di due bottiglie di alcoolici appena rubate e di un mazzo di chiavi di un appartamento.

Quando è partita la perquisizione in casa, è stato trovato l'altro georgiano, riconosciuto come l’autore del furto di un paio di scarpe qualche giorno prima all’interno del negozio Marsili e altre cinque donne, di nazionalità georgiane, badanti ma provenienti da altri comuni e province toscane.

Nel corso della perquisizione sono state rinvenute le scarpe rubate che sono state restituite al negozio Marsili mentre non è stata rinvenuta la felpa rubata al negozio Scout.

Nei confronti delle 5 cittadine georgiane sono stati elevati altrettanti verbali per inosservanza del DPCM contro la diffusione del Covid 19.