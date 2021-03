La biblioteca di Empoli torna a far compagnia ai lettori con gli appuntamenti online

Settimana nuova? La biblioteca comunale di Empoli continua a tenere compagnia al suo amatissimo pubblico di lettori, dall’adulto al più piccolo, con un programma di iniziative sempre online per divertirsi ma soprattutto per imparare.

Dal 15 marzo scendono in campo le ‘Pillole Digitali’ di Gianni Paci che parlerà di podcast; l’Ora del Racconto per le bambine e i bambini dai 3 agli 8 anni; l’arte della maglia nelle preziose lezioni delle sferruzzatrici ormai diventate esperte anche dal web e poi, ultimo appuntamento di questo mese con la scienza che non ti aspetti di Matteo Tamburini e il libro scelto da chi ama la ‘Fucini’ il venerdì con ‘ci metto la faccia’.

PROGRAMMA

#PILLOLE DIGITALI. IL PODCAST: COS'E' E COME FUNZIONA

Lunedì 15, alle 17

In questi mesi di lockdown e di riorganizzazione dei servizi culturali abbiamo spesso sentito parlare di "podcast". Ma cosa sono esattamente? E come funzionano? Gianni Paci vi spiegherà come (e dove) trovare quelli che più soddisfano i vostri gusti e la vostra curiosità, come "seguirli" e in che modo utilizzarli. Un modo alternativo di accedere ai contenuti culturali che farà comodo anche quando torneremo a poterli frequentare in presenza.

#L'ORA DEL RACCONTO... DAL SOTTOTETTO!

Martedì 16, alle 17

COSA C'E' DI SPAVENTOSO NELL'ORTO?

La primavera è ormai alle porte, e chi può permetterselo non perde l'occasione di trascorrere un po' di tempo all'aria aperta, preferibilmente tra i profumi di giardini e orti... a meno di non trovarvi la cosa più spaventosa che ci sia! Un mostro, direte voi? Un terribile serpente?? Chi lo sa! Seguite la bibliotecaria Antonella e scoprirete che il coraggio è davvero relativo!

Vi aspettiamo con l'anteprima di lunedì 15 per le anticipazioni. Per bambini da 3 a 8 anni.

#SFERRUZZA, SFERRUZZA

Mercoledì 17, alle 17

Se il lavoro a maglia o all'uncinetto vi ha sempre incuriosito, se sapete muovere i primi punti con aghi e ferri ma volete approfondire l'argomento; se non sapete proprio stare con le mani in mano e avete finito l'ispirazione, queste video pillole di art&craft sono proprio quello che fa per voi!

Il gruppo "Sferruzza, Sferruzza", che si ritrovava abitualmente in biblioteca per trascorrere insieme qualche ora di lavoro e chiacchiere, si è ormai trasferito sul web, dove le partecipanti ogni settimana continuano a dispensare consigli e a condividere idee!

Se volete approfondire qualche argomento, potete commentare i video pubblicati o scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it. Vi metteremo in contatto con le Sferruzzatrici!

#L'ORA DI SCIENZE

Giovedì 11, alle 17

Secondo e ultimo appuntamento di marzo con i "Naturali approfondimenti" di Matteo Tamburini (Navarre-Educazione ambientale. Escursionismo e progetti ambientali). La scorsa settimana abbiamo parlato di amore e corteggiamenti! Vediamo quali sorprese e galanterie ci riservano gli animali di cui Matteo ci parlerà oggi!

#IL VENERDI' CI METTO LA FACCIA!

Ogni settimana, un bibliotecario (o amico della biblioteca) sceglierà per voi un libro, un film o un cd a cui è particolarmente affezionato: romanzi, saggi, fumetti, documentari, musica di vario genere per adulti, ragazzi e bambini. Per vedere tutti i consigli, visitate il nostro blog Lettore leggimi https://lettoreleggimi.blogspot.com/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa