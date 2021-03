Maltempo in arrivo, allerta per vento e mareggiate

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un allerta meteo arancione per mareggiate all’Isola d’Elba e lungo la costa pisana e livornese.

L’allerta entrerà in vigore alla mezzanotte di oggi, sabato 13, e durerà fino alle 12 di domani, domenica.

L’allerta prevede che possano verificarsi fenomeni pericolosi per l'incolumità delle persone, in grado di causare disagi anche prolungati e danni consistenti su aree anche estese. Saranno possibili problemi ai tratti stradali a ridosso della battigia con interruzione della viabilità e danneggiamenti agli stabilimenti balneari e alle attività marittime. Possibili prolungati ritardi o interruzione nei collegamenti marittimi. Si possono verificare situazioni di pericolo per la balneazione, per la navigazione da diporto e per le attività sportive. Si raccomanda quindi la massima attenzione.

Su tutto il resto della costa toscana l’allarme per mareggiate è classificato giallo, e dello stesso colore anche quello per il vento nel medesimo tratto e fino alle 18.00 di domenica. I fenomeni sono dovuti ad un fronte freddo nord-atlantico in avvicinamento all'arco alpino e con un calo della pressione sul Mar Ligure che causerà un nuovo rinforzo dei venti. Domani, domenica, è previsto infatti il transito del fronte freddo e un afflusso di aria fredda e instabile.

Vento di libeccio in Alto Mugello

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala codice giallo per vento dal pomeriggio di oggi sabato 13 marzo fino alle prime ore di domani, domenica, in Alto Mugello. Previsti forti venti di Libeccio. Si raccomanda massima prudenza, in particolare durante le attività all'aperto ed alla guida.

Comune di Livorno, allerta arancio per mareggiate

Allerta arancio per mareggiate dalla mezzanotte di oggi alle 12 di domani domenica 14 marzo. Lo ha comunicato la Protezione Civile Regionale nel bollettino emesso alle 13.21 di oggi. Lo stesso bollettino conferma la criticità gialla per mareggiate dalle ore 20.00 di stasera fino appunto a mezzanotte, quando la criticità diventa come detto allerta arancio. Criticità gialla per vento dalla mezzanotte di oggi alle alle ore 18.00 di domenica 14 marzo.

La Protezione Civile regionale emanerà tra le ore 18.30 e le 20.30 di oggi, il seguente messaggio di allertamento telefonico: "Attenzione è stata diramata dalla regione toscana, una allerta arancio per mareggiate, dalle 23 e 59 di oggi alle ore 12 e 00 di domani. si raccomanda di limitare gli spostamenti e di prestare la massima prudenza, in particolare in prossimità della costa. grazie per l’attenzione".

Questo pomeriggio invece partirà il secondo avviso tramite sms, a conclusione della campagna di aggiornamento del data base dei contatti del nuovo sistema di allertamento telefonico gratuito “Informa Livorno”.

L' sms avrà come mittente "ProtCivLi" e inviterà il cittadino a chiamare il numero 0586 1837596 e digitare 1 per accettare e 2 per cancellarsi dal sistema di allertamento telefonico della Protezione Civile. Nel caso in cui il tentativo di oggi si rivelasse infruttuoso, l’utente sarà cancellato dal data base comunale.

Gli utenti cancellati potranno comunque registrarsi nuovamente in qualsiasi momento, seguendo la procedura riservata ai nuovi utenti su www.livorno.sindacincontatto.it

Per qualsiasi necessità, durante la procedura di registrazione online è possibile richiedere assistenza telefonica al numero verde 800 168 593, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 17.

Ulteriori informazioni sul servizio, sulla privacy e su come eventualmente cancellarsi dal sistema sono disponibili alla pagina Informa Livorno-Sistema di allertamento telefonico.

Per chi volesse iscriversi ma è sprovvisto di collegamento internet è disponibile un modulo cartaceo che può essere ritirato e riconsegnato presso l’URP del Comune di Livorno. È anche possibile contattare il numero telefonico 0586 1837596 e richiedere di essere iscritti.

L’Amministrazione comunale ha quindi previsto modalità differenziate per venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini che volessero iscriversi al sistema o far iscrivere un familiare.

Ricordiamo che “Informa Livorno” è un servizio, gratuito, che consente di inviare, 24 ore su 24, avvisi di criticità tramite messaggi vocali a numeri di telefono fissi o cellulari e, esclusivamente per i cittadini non udenti, anche tramite fax o sms.

Con questo nuovo servizio la Protezione Civile del Comune di Livorno è in grado di garantire massima diffusione alle informazioni a carattere di utilità e agli avvisi su eventuali scenari di rischio riguardanti il territorio e la popolazione.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE PER L'ALLERTA METEO

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di forte vento

Fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani.

Guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi.

Spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta.

Limitare le attività all’aperto e gli spostamenti.

Fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.)

Non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

Come comportarsi in caso di forti mareggiate

Evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa.

In caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi.

Evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare.

Balneazione vietata.

Mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.