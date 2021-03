Morte in discoteca, gestori del locale non responsabili: posizione archiviata

La discoteca Mind Club di Sovigliana di Vinci non è responsabile della morte della 19enne Erika Lucchesi, avvenuta tra sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019. Lo riportano quest'oggi le cronache locali.

Lo ha scritto su carta il gip Giampaolo Boninsegna archiviando la posizione del gestore, Antonietta Abruzzese. La giovane era morta durante la serata Jaiss dopo un malore a seguito di assunzione di ecstasy. La discoteca in seguito fu posta sotto sequestro e non è stata più riaperta da quella tragica notte.

La richiesta di archiviazione era stata oggetto di opposizione da parte della famiglia della giovane. Ma il giudice ha rigettato la proposta, favorendo l'ipotesi della difesa. La discoteca si era avvalsa dei dipendenti della società Velox per contrastare lo spaccio. Avevano scoperto due giovani che stavano assumendo droga e le avevano affidate alle forze dell'ordine. Poi hanno subito soccorso Erika facendo il possibile per evitare il decesso, purtroppo senza riuscirci.

Nell'inchiesta ci sono già state due condanne: tre mesi a un amico della ragazza livornese per spaccio e morte in conseguenza di altro reato e 4 anni e 8 mesi al pusher per spaccio di ecstasy (fu assolto dalla morte in conseguenza di altro reato).