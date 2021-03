Picchielli (Lega) sulla segnalazione di topi in zona stadio a Empoli: "Serve derattizzazione incisiva"

In questi giorni mi è stata segnalata da parte di alcuni cittadini la presenza di topi nell'area verde in Viale delle Olimpiadi vicino allo stadio dove c'è la cabina telefonica e la pensilina della fermata del bus.

Ritengo che l'amministrazione comunale debba disporre un'operazione di derattizzazione più incisiva nelle aree pubbliche (soprattutto in quelle dove è stato segnalato il problema) del territorio cittadino. L'obiettivo è quello di contrastare il più possibile l'invadente presenza dei roditori, i quali non solo provocano disagio ai passanti, ma possono essere potenziali vettori di malattie trasmissibili all'uomo.

Invito inoltre i cittadini ad evitare di depositare rifiuti di ogni genere, in particolare alimentari, al di fuori dei contenitori appositi e di provvedere alla regolare manutenzione e copertura dei tombini presenti nelle aree private e condominiali per contrastare la presenza dei topi (oltre ovviamente per il decoro e per l'igiene pubblica generale).

Fonte: Andrea Picchielli, Capogruppo Lega Salvini Empoli