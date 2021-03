Si 'attacca' al campanello, stalker multata per disciplina Covid

Caso di donna stalker a Pisa. La segnalazione è giunta ieri alla polizia di una 49enne di Calcinaia che si era 'attaccata' al citofono di un'abitazione. L'uomo che aveva chiamato la polizia, parte offesa nella situazione, ha spiegato di aver già querelato la donna in passato. Lei aveva già danneggiato alcuni beni dell'uomo e lo aveva pure aggredito in un'occasione, per attrazione mai ricambiata dall'uomo. La donna è stata multata per il divieto di spostamento fuori dal suo comune senza giustificazione.