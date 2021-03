Corbinelli Montesport cade al tie break contro Pistoia

Finisce al tie break la partita tra Corbinelli Montesport e Abc Ricami Fenice Pistoia; dopo 2 ore circa di gioco, il punteggio ha visto premiare le ospiti che hanno vinto un combattutissimo incontro per 3 a 2.

Le padroni di casa della Corbinelli Montesport erano desiderose di invertire il ruolo di marcia che le hanno viste finora sconfitte in 6 partite su 7 e francamente questa volta sono andate vicine a portare a casa l'intero bottino; le ragazze di coach Cantini hanno giocato una buona partita al cospetto di un avversario collaudato e ben messo in campo.

Come spesso succede dall'inizio del campionato, dobbiamo articolare la partita della Corbinelli Montesport in due fasi: la prima quella del 1° e 4° set dove le ragazze bianco blu hanno giocato con determinazione e concentrazione trascinate sotto rete da un'attenta e precisa Pietrelli; la seconda quella del 2°, 3° e 5° set dove hanno commesso errori gratuiti di concentrazione lasciando punti e gioco alle pistoiesi.

1° set

La Corbinelli Montesport scende in campo con il sestetto classico con Alderighi al palleggio, Mazzini e Mangini al centro, Pietrelli e Bellini bande, Calamai opposto e Vitro' libero.

La partita inizia subito con un buon livello di gioco ed una leggera prevalenza territoriale della squadra di casa che si porta avanti nel punteggio di un paio di punti (8 - 5 ; 10 - 6); poi lo strappo della squadra di capitan Calamai che si porta sul 15 a 8 e poi sul 19 a 11 grazie agli attacchi poderosi portati sotto rete da Pietrelli e Bellini ed ai muri delle centrali Mazzini e Mangini. Si arriva cosi' sul 20 a 13 per la Corbinelli Montesport dopodiche' le ragazze di casa decidono, come sovente succede, di far rientrare in partita le pistoiesi; errori in difesa e sotto rete portano il punteggio sul 22 a 20 e poi sul 23 a 21.

Partita riaperta; coach Cantini apporta immediatamente due cambi per non far perdere di concentrazione le sue ragazze; inserisce al palleggio Para al posto di Alderighi e poi Checchi al posto di capitan Calami nel ruolo di opposto.

Il set si chiude meritatamente in favore delle padroni di casa con due attacchi di Checchi e Pietrelli; punteggio 25 a 23 dopo 27 minuti di bel gioco mostrato da ambo le parti.

2° set

Il secondo set vede la Corbinelli Montesport decisa a chiudere i conti con le ospiti; le ragazze bianco blu si ripresentano sul parquet con il sestetto iniziale.

Rientra in cabina di regia Alderighi; invariate le ragazze negli altri ruoli.

Set equilibrato nel punteggio fino alla fine; per le padroni di casa buoni attacchi portati da Pietrelli, Bellini e Calamai, con Vitro' attenta in difesa ed in ricezione; le ospiti con Baroncelli e Mantellassi sugli scudi, con una super Sasselli in difesa che non ha fatto cascare sul parquet un pallone.

Ogni tentativo di fuga delle montespertolesi viene rintuzzato dalle pistoiesi e si arriva cosi' sul 22 a 22 e poi sul 24 a 24 e 25 a 25; questa volta due errori consecutivi della Corbinelli Montesport consentono alla Fenice Pistoia di conquistare il secondo parziale con il punteggio di 27 a 25 dopo ben 32 minuti di gioco

3° set

Il terzo set vede sempre equilibrio nel punteggio fino a meta' parziale (13 - 13); poi l'accellerata delle ospiti che piazzano un break impressionante (15 -20; 16 - 23) imponendosi dopo 23 minuti di gioco con il punteggio di 25 a 18. Annichilite le ragazze della Corbinelli Montesport che mestamente alzano bandiera bianca rimandando cosi' il tutto al 4° e decisivo set.

4° set

La Corbinelli Montesport si ripresenta sul parquet decisa a riequilibrare le sorti del match; anche in questo parziale l'equilibrio regna sovrano fino a meta' set (8-8;

12 - 12); stavolta l'accelerata al punteggio la danno le ragazze di coach Cantini che riescono a prendere il largo senza farsi piu' raggiungere dalle ospiti.

Coach Cantini inserisce nuovamente in cabina di regia Para per Alderighi e cosi' le ragazze di casa vincono il 4° parziale con il punteggio di 25 a 20 dopo 26 minuti di gioco ristabilendo cosi' la parita' nei set.

5° set

Si arriva cosi' al tie break.

Le ospiti mettono subito le cose in chiaro e si portano subito sull' 8 a 1; reazione di orgoglio per le montespertolesi che provano orgogliosamente e caparbiamente a rientrare in partita ( 7 - 11; 9 -12).

Poi due attacchi in diagonale portati dalla solita Baroncelli ed un errore in difesa delle ragazze montespertolesi mettono fine alla contesa con la vittoria del parziale

(11- 15) e del match ( 2- 3) a favore della Abc Ricami Fenice Pistoia.

Queste le parole di coach Cantini alla fine del match : "Peccato. Abbiamo giocato una buonissima partita contro un'ottima squadra. Stasera non posso rimproverare nulla alle mie ragazze perche' ho visto cuore e grinta nell'affrontare il match. Ci sono mancate purtroppo lucidita' e concentrazione nel finale del 2° set ad all'inizio del tie-break. Spero di vedere lo stesso orgoglio e le buone trame di gioco sviluppate questa sera anche sabato prossimo visto che giocheremo ancora in casa contro Ambra Cavallini Pontedera" CORBINELLI MONTESPORT- ABC RICAMI FENICE PISTOIA : 2 -3

parziali : 25- 23 in 27 minuti; 25 - 27 in 32 minuti; 18 - 25 in 23 minuti; 25 - 20 in 26 minuti; 11 - 15 in 16 minuti; durata totale set: 2 ore e 4 minuti



CORBINELLI MONTESPORT : ALDERIGHI, PIETRELLI, CALAMAI (K), BELLINI, VITRO' (L), MAZZINI, MANGINI, PARA, CHECCHI; ne DOZI, MAZZINGHI, AGNETTA

Allenatore: Sig. LUIGI CANTINI



ABC RICAMI FENICE PISTOIA: MARTONE, MASSARO, BARONCELLI (K), ZAMAGNI, BRUNI, SASSELLI (L), MANTELLASSI; ne BETTI, PIERACCIONI, GAGGIOLI, VALENTINI

Allenatore: Sig. ANTONIO GALATA'



Arbitri: SIG.RA VARPAJ di Perugia e Sig.ra COLUCCI di Gubbio



Fonte: Ufficio Stampa