Don Bosco Livorno vince a Montale

Continua l'ottimo campionato della Toscana Food Don Bosco; una settimana dopo il colpaccio di Lucca, i ragazzi rossoblu si ripetono anche in terra pistoiese, nel viaggio a Montale. Lo fanno al termine di 40' molto combattuti, caratterizzati da tanti break e controbreak. In avvio di partita, i padroni di casa escono meglio dai blocchi di partenza, grazie ad una buona percentuale dalla lunga distanza, ma la Toscana Food rimane costantemente a contatto, ed alla prima pausa il punteggio vede sì Montale avanti, ma di una sola lunghezza, sul 14-13. Il primo, vero, strappo del confronto arriva nel secondo quarto; la Toscana Food non riesce a correre, accusando anche qualche distrazione di troppo in difesa, tanto che Montale infila nel canestro rossoblu la bellezza di 33 punti. All'intervallo lungo la partita sembra indirizzata, con Gangale e compagni avanti di 11 lunghezze, anche a causa delle basse percentuali offensive della Toscana Food. Negli spogliatoi Marco Aprea si fa sentire, ed al rientro sul parquet Kuuba e compagni sono trasformati ed infilano subito un piccolo parziale, utile per riavvicinarsi, subendone poi uno dei padroni di casa, che tornano ad un vantaggio in doppia cifra. E' solo un episodio, perchè la Toscana Food Don Bosco da quel momento diventa padrona del match: i rossoblu iniziano a correre, difendono forte e dominano sotto le plance. Risultato? Al termine del terzo quarto la partita è completamente capovolta, con i labronici avanti di 7, sul 50-43. Il ritornello non cambia nell'ultimo periodo, la Toscana Food arriva fino a 15 punti di vantaggio, mettendo in cassaforte la vittoria. A poco, se non a ridurre lo svantaggio, servono alcune “triple” dei padroni di casa. Alla fine i due punti prendono la via di Livorno, grazie al netto 73-65 finale. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, da segnalare i 24 punti di Kuuba, nobilitati dallo splendido 3/6 dalla lunga distanza, i 15 di Luca Malfatti ed i 13 di un ordinato Matteo Paoli.

Montale – Toscana Food Don Bosco Livorno 65-73



Toscana Food Don Bosco Livorno: Mori 2, Mezzacapo 1, Onojaife 6, Ense 6, Filippo Paoli 2, Ciano, Kuuba 24, Mazzantini, Vespasiani, Malfatti 15, Fantoni 4, Matteo Paoli 13.

Parziali: 14-13; 38-27; 43-50; 65-73

Fonte: Ufficio Stampa