Montaione in lutto per la scomparsa di Franco Senesi

Montaione piange la scomparsa di Franco Senesi, venuto a mancare ieri (sabato 13 marzo) a poco meno di sessanta anni. Senesi era originario della provincia di Prato ma viveva a Montaione da tantissimo tempo. Era vedovo da quattro anni, lascia il giovane figlio Lapo.

In molti lo stanno ricordando sui social con messaggi dedicati. Il sindaco montaionese Paolo Pomponi ha scritto su Facebook un post molto sentito: "Oggi, ormai ieri, è un altro giorno triste per la nostra comunità. Quando un membro di una comunità, una piccola comunità, come la nostra, se ne va, e come in questo caso se ne va troppo presto, è un dolore che accomuna molti. Quando si parla di Franco, si parla di un uomo integerrimo, un uomo di grande rettitudine, un uomo fiero delle proprie idee. Ho ricordi di discussioni di politica con Franco, di cui ho sempre apprezzato, nonostante talvolta potessimo vederla diversamente, la sua grande onestà intellettuale. Come ricordo la grande correttezza dei confronti avuti da sindaco con Franco quale referente del suo condomino".