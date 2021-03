Pubblica Assistenza a scuola al Santucci di Pomarance

Dopo l’incontro con la Pubblica Assistenza ed una visita in sede undici studenti dell’ITIS “A. Santucci” diventano volontari.

Nell’ambito dell’attività del Progetto SEI ed a valere nelle Attività di Educazione Civica è stato organizzato un incontro con la Pubblica Assistenza di Larderello in cui il presidente ing. Pietro Nardi, coadiuvato da Alberto Mazzinghi e Valentina Caponi hanno presentato l’associazione e le attività svolte.

Partendo dalla storia dell’associazione il presidente si è soffermato sulla concretezza delle attività svolte dall’associazione, esaltando l’importanza del contributo che il singolo può dare alla società.

Nardi ha ricordato gli interventi dell’ultimo anno svolti sia nell’ambito dell’emergenza COVID, come distribuzione mascherine e domiciliazione della spesa per le persone in quarantena, che le normali attività di Protezione Civile, solo per ricordarne alcuni antincendio boschivo, interventi sull’Abetone per dare un aiuto nell’emergenza neve e ricerca dispersi con drone.

L’incontro si è concluso con una dimostrazione in cui sono stati utilizzati dei droni.

I ragazzi si sono mostrati veramente interessati ed hanno fatto molte domande, alcune delle quali meritavano un approfondimento; per questo i ragazzi sono stati invitati nella sede dell’associazione a Larderello.

Dopo solo due pomeriggi i ragazzi sono andati in visita alla sede, dove sono tati calorosamente accolti dai molto volontari che si erano mobilitati per l’occasione. I volontari hanno raccontato le loro esperienze nell’ambito dell’associazione ed hanno mostrato le attrezzature con l’orgoglio di chi sa di far parte di un qualcosa di importante.

Il risultato? Tutti e gli undici ragazzi che sono andati in visita pomeridiana alla sede sono diventati volontari della Pubblica Assistenza.

L’occasione è stata importante anche per rinnovare la collaborazione tra l’ITIS “A. Santucci” e la Pubblica Assistenza con tre grandi progetti: il primo finalizzato a far partecipare gli studenti alla progettazione e la realizzazione degli impianti elettrici nei nuovi locali massi a disposizione della Pubblica Assistenza, il secondo teso a rivedere l’anagrafica delle sorgenti aggiornando ogni singola scheda e rendendo tutto l’archivio fruibile in modalità informatica e il terzo per l’installazione di alcune videocamere finalizzate al servizio avvistamento nell’ambito dell’antincendio di tutta la Val di Cecina in collaborazione con il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina ed altri enti locali.

In particolare per il terzo progetto le immagini, che saranno rese disponibili nei centri di sorveglianza antincendio, saranno trasmesse anche su internet al pubblico indistinto con finalità di promozione turistico / territoriale.

Fonte: Ufficio Stampa