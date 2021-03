Tc Prato, inaugurati due campi da padel

Inaugurati al Tc Prato due campi da Padel. La disciplina che ora sta avendo un grande successo in tutta Italia sbarca anche in via Firenze per completare un offerta ai tanti appassionati "Siamo davvero contenti di poter dare questo servizio ai nostri soci e ai tanti appassionati -spiega il presidente del Tc Prato Riccardo Marini - in un momento dove lo sport cerca di trovare soluzioni il nostro club investe per il futuro" Un bel modo per dare un segnale positivo "Il Tc Prato e' un'eccellenza della nostra città - spiega Luca Vannucci assessore allo sport del Comune di Prato - questo investimento e' nel segno di un rinnovamento e di un circolo davvero moderno" Le iniziative sono tante in Toscana ? " Tutta la regione e i tanti circoli del nostro territorio hanno scoperto questa disciplina che non sostituisce il tennis ma lo completa - dice Luigi Brunetti presidente della Federtennis toscana - e divertente, giovanile e può essere giocato da tutti. Abbiamo tornei open ma anche quelli di livello più basso per chi ha iniziato da poco" Pronti a organizzare ? "Era giusto avere anche padel disciplina in crescita e che ha tanti giocatori anche nel nostro club - mette in luce Fausto Fusi direttore sportivo del Tc Prato - stiamo già pensando a qualche competizione per dare la possibilità a tutti di giocare e divertirsi. Soprattutto i giovani che sono il futuro ed e'molto divertente giocare a padel "

