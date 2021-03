Veterani dello Sport, presidente la toscana Francesca Bardelli

Cambiamento epocale al vertice dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport. Per la prima volta è una donna, Francesca Bardelli, ad assumere la presidenza nazionale, nonché la più giovane in assoluto nel ruolo, nella storia dell'UNVS. E non solo, anche la prima donna ad essere eletta alla presidenza fra tutte le Associazioni Benemerite del Coni, di cui l'Unione fa parte. Lo ha stabilito ieri l'Assemblea Nazionale Elettiva dei Veterani dello Sport riunitasi a Roma. Versatile e impegnata su numerosi fronti, Francesca Bardelli, 51 anni, fiorentina di nascita, ma vive tra Pistoia e Viareggio, in possesso di due lauree in scienze politiche, lettere e filosofia, giornalista pubblicista direttore responsabile di varie testate, si occupa anche di arte e ha pubblicato volumi di carattere storico. Inoltre, è fondatrice di due associazioni benefiche e opera da tempo nel mondo dell'associazionismo sportivo in veste di dirigente e coordinatrice. Figlia di un campione italiano di automobilismo, da sempre persegue valori sportivi. Anche Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha partecipato alla giornata, ricordando tra l'altro: “L'importante ruolo dell'UNVS, in prima linea nella valorizzazione dello sport giovanile, nell'attenzione verso gli anziani e i disabili, e per le attività svolte di carattere salutistico, solidale, ricreativo e culturale”. Francesca Bardelli succede ad Alberto Scotti, presidente nazionale uscente, avvocato parmense con un passato da pallavolista che gli valse uno scudetto tricolore, e che non si è ricandidato al vertice. Nella circostanza sono stati definiti anche i nuovi dirigenti dell'Unione, in carica nel quadriennio olimpico 2021-2024, frutto di un voto on line caratterizzato da uno straordinario successo. Ben 99 sezioni delle 107 aventi diritto hanno infatti partecipato alla votazione, risultando quindi il 92,52% del totale; un primato. Il nuovo Consiglio Nazionale Direttivo sarà composto per l'Area Nord da Antonio Muscarà (nominato vicepresidente Nord Italia), Gianni Barbieri e Ilario Lazzari, Centro Pierluigi Ficini, Federico Pellegrini (nominato vice presidente Centro Italia), Filippo Grassia (noto giornalista sportivo), Sud Filippo Muscio, Paolo Pappalardo e Domenico Postorino. Quest'ultimo è stato nominato vice presidente vicario. L'incarico di segretario generale è stato assegnato a Prando Prandi (vice presidente nazionale uscente), in sostituzione di Ettore Biagini, diventato presidente dei probiviri, collegio di cui fanno parte anche Mario Facchin (ex arbitro di serie A) Luciano Vannacci e i supplenti Roberto Ribolla ed Egidio Emmi. Il presidente dei revisori dei conti è Gianni Micheli, coadiuvato da Franco Benesperi, Roberto D'Andrea e Stefano Fini. Infine, nella nuova commissione di appello figurano Claudio Pasqualin, procuratore di importanti calciatori, Salvatore Cultrera e Pierpaolo Risuglia.

Fonte: Ufficio Stampa