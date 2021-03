Bimba di 14 anni muore davanti al pc mentre si collega con la scuola

Una bambina è morta a 14 anni in Toscana, mentre si apprestava a collegarsi con la scuola per la didattica a distanza. La tragica notizia è giunta da Monterchi, nell'Aretino. La madre ha scoperto con dolore il corpo della giovane riverso davanti al computer. Frequentava la prima superiore a Sansepolcro. Probabilmente un malore le è stato fatale. I carabinieri di Monterchi e Sansepolcro sono giunti sul posto. Il pm ha optato per l'autopsia, così da chiarire meglio le cause del decesso, che sarà effettuata all'ospedale della Gruccia di Montevarchi.