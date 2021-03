Brogi & Collitorti torna a ospitare in modalità sicura (tramite la diretta Facebook sulla propria pagina) una presentazione di un nuovo veicolo Nissan: Ariya

Il crossover coupé Nissan Ariya 100% elettrico è stato presentato oggi in anteprima alla stampa di tutta Italia con eventi in tutto il paese. Per la Toscana a primeggiare era presente proprio la Brogi & Collitorti, nell'ampio showroom della zona industriale Terrafino a Empoli.

Non solo: la nuova vettura ad energia green sarà la prima ad ospitare il nuovo logo dell'azienda giapponese tra i leader dell'automotive.

Nel logo prendono vita le forme fluide e minimaliste dello spirito giapponese senza tempo, accompagnate dall’eleganza dell’arte moderna. Fedele al suo concetto originale, la circolarità del marchio simboleggia, come alle sue origini, il sole nascente. Al simbolo del sole che rappresenta la tradizione, si unisce ora l’illuminazione del logo come l’alba di un nuovo giorno per il futuro elettrificato Nissan.



Brogi & Collitorti presenta Nissan Ariya, il crossover coupé elettrico

Nissan ARIYA è la massima espressione della Nissan Intelligent Mobility e inaugura una nuova era per i veicoli elettrici Nissan, tracciando la strada verso un futuro a zero emissioni e zero incidenti fatali.

Sviluppato su una nuova piattaforma EV, Nissan ARIYA si distingue per il design innovativo di esterni e interni, la tecnologia e-4ORCE e gli avanzati sistemi di guida autonoma e connettività. Nissan ARIYA offre un'accelerazione potente e una guida fluida e silenziosa, oltre a interni accoglienti e lussuosi tipici di una lounge. Le funzioni di guida autonoma, l'assistente vocale personale e gli avanzati sistemi di connettività aumentano la sicurezza su strada e offrono un ambiente confortevole per guidatore e passeggeri.

Con quattro versioni per il mercato europeo, batterie da 63kWh e 87 kWh, due o quattro ruote motrici e percorrenze medie da 360 km a 500 km (in base al ciclo combinato WLTP, soggetto a omologazione), Nissan ARIYA è il partner perfetto per gli spostamenti quotidiani e i lunghi viaggi.

• ARIYA 63kWh, due ruote motrici, fino a 360 km di autonomia

• ARIYA 87kWh, due ruote motrici, fino a 500 km di autonomia

• ARIYA e-4ORCE 87kWh, a trazione integrale, fino a 460 km di autonomia

• ARIYA e-4ORCE 87kWh Performance, top di gamma, fino a 400 km di autonomia

Design

Esterni

Il frontale è caratterizzato da uno shield al centro del quale si trova il nuovo logo illuminato da 20 LED e la parte inferiore è delimitata da un bordo sottile anche questo illuminato. I fari a LED, realizzati con quattro mini-proiettori da 20 millimetri, sono combinati con indicatori di direzione sequenziali per reinventare il design V-motion esclusivo di Nissan.

La fascia anteriore e quella posteriore sono unite da una sola linea che attraversa tutto il profilo laterale della vettura, creando un movimento che garantisce agli esterni di ARIYA bellezza e tensione da ogni angolo di osservazione. La parte posteriore di ARIYA è caratterizzata da un montante a “C” fortemente inclinato che si fonde con il ponte, da luci sagomate a forma di lama e da ulteriori elementi luminosi sul parafango.

La colorazione esterna appositamente sviluppata con due tonalità rame e nero, rimanda agli istanti appena prima dell'alba e simboleggia la nuova era di Nissan. Disponibili in tutto dieci tinte per gli esterni, di cui sei bicolore con tetto nero e quattro monocolore.

Interni

Il pianale piatto, la posizione delle batterie alla base del telaio e la forma dei sedili anteriori e posteriori Zero Gravity hanno permesso di realizzare un abitacolo ampio e confortevole per guidatore e passeggeri, con dimensioni ai vertici della categoria. La silenziosità tipica dei veicoli elettrici e l'uso di materiali fonoassorbenti rendono l’abitacolo confortevole, simile ad un salotto dove guidatore e passeggeri possono rilassarsi e godersi lo spazio.

Il cruscotto minimalista di ARIYA si fonde perfettamente con la forma dell’abitacolo e con le portiere ed è privo di pulsanti e interruttori convenzionali. Le funzioni primarie di controllo del clima sono integrate nella parte centrale sotto forma di interruttori touch, che vibrano quando vengono toccati e appaiono solo quando l'auto è accesa.

Sotto la parte centrale del cruscotto si trova un vano oggetti e un ripiano pieghevole. La posizione della consolle centrale può essere regolata in base alle esigenze del guidatore e le impostazioni salvate per un posizionamento automatico ad ogni uso della vettura. Il design innovativo del tavolo a scomparsa trasforma l’abitacolo in un ufficio mobile, realizzando un comodo spazio di lavoro. Il nuovo cambio si adatta al palmo della mano e garantisce una posizione di guida rilassata con controlli a portata di mano.

Versioni e modalità di guida

Tutte le versioni vantano ottime performance in termini di rigenerazione e ricarica rapida utilizzando il Combined Charging System in Europa. Questo grazie anche alla funzione di controllo termico della batteria con raffreddamento a liquido, che ne ottimizza costantemente la temperatura. Le versioni di ARIYA con batteria da 63kWh sono dotate di due caricabatteria: uno da 7,4 kW in corrente alternata e uno che supporta fino a 130kW in corrente continua. Le versioni con batterie da 87kWh sono dotate di due caricabatteria: uno da 22 kW in corrente alternata e uno che supporta fino a 130kW in corrente continua.

Tre sono le possibili modalità di guida, Standard, Sport ed ECO (i modelli e-4ORCE includono anche la modalità Snow), che permettono di adattare la vettura a tutti gli stili di guida e alle varie circostanze. La rigidità strutturale della vettura, unitamente allo sterzo molto reattivo offrono ottima risposta e precisione in curva. La distribuzione bilanciata del peso del motore e della batteria, circa 50/50 su asse anteriore e posteriore, rendono la guida in curva di ARIYA agevole e sicura.

Debutta la tecnologia e-4ORCE

Nella versione a quattro ruote motrici, ARIYA è mosso da un doppio motore elettrico ed equipaggiato con un sistema di trazione integrale caratterizzato dalla più avanzata tecnologia di controllo a ruote indipendenti di Nissan, denominata e-4ORCE. La "e" in e-4ORCE indica il motore Nissan 100% elettrico. "4ORCE" si riferisce alla potenza e all'energia del veicolo, dove "4" indica il controllo integrale.

Nato dalla grande esperienza globale di Nissan nei fuoristrada e auto sportive, e-4ORCE unisce la tecnologia di ripartizione della coppia ATTESA E-TS di Nissan GT-R e del sistema intelligente 4X4 di Nissan Patrol.

e-4ORCE permette una guida fluida e garantisce ottima stabilità alla vettura, gestendo in modo estremamente preciso l’erogazione della potenza e della frenata. Grazie a questa tecnologia è possibile affrontare con sicurezza ogni tipo di tracciato e superficie, senza dover cambiare stile di guida. Oltre alla ripartizione ottimale della coppia sull’asse anteriore e posteriore, il sistema applica un controllo indipendente su ciascuna delle quattro ruote. Questo permette di seguire le curve con minime correzioni dello sterzo.

Sistemi di assistenza alla guida

ARIYA garantisce alti livelli di comfort e sicurezza, grazie alle più avanzate tecnologie Nissan, incluso ProPILOT che aiuta il guidatore a mantenere la vettura centrata nella corsia, a muoversi nel traffico autostradale stop-and-go e a mantenere una velocità e una distanza prestabilite dal veicolo che precede.

Una volta raggiunta la destinazione, ProPILOT Park aiuta a riconoscere uno spazio libero e gestisce in modalità autonoma le manovre di parcheggio frontale, in retromarcia e parallelo. Nissan ARIYA è equipaggiato inoltre con e-Pedal, che permette di accelerare e decelerare utilizzando solo il pedale dell'acceleratore. Su superfici a bassa aderenza, i freni vengono azionati contemporaneamente al motore, permettendo a tutte e quattro le ruote di rallentare il veicolo in modo sicuro. Per le versioni con e-4ORCE, la coppia rigenerativa è distribuita non solo alle ruote anteriori, ma anche a quelle posteriori, con il risultato di una guida ancora più fluida e confortevole anche in caso di frenata completa.

Tecnologie di connettività

Avvicinandosi a Nissan ARIYA, le porte si aprono automaticamente grazie alla chiave intelligente. Le luci esterne anteriori e posteriori, così come il logo Nissan, si accendono automaticamente, segnalando che il veicolo rileva la presenza del guidatore. Le luci interne si accendono dolcemente quando la porta viene aperta. Il sedile, la posizione del volante e la console centrale a scorrimento automatico sono tutti regolati in base al profilo del conducente memorizzato e collegato alla chiave intelligente. L’illuminazione di ARIYA ricorda la sapienza artigianale giapponese. Dopo che tutti gli occupanti sono seduti e le portiere si chiudono, l'illuminazione interna si spegne, e quando il guidatore spinge l'interruttore di avviamento, un effetto "pulsante” lo invita a prendere in mano il volante.

Nissan ARIYA è equipaggiato con una nuova interfaccia costituita da un quadro strumenti da 12,3 pollici e di un display centrale da 12,3 pollici, allineati fra loro orizzontalmente. Questa disposizione facilita il guidatore nell’accedere a diverse informazioni senza distogliere lo sguardo dalla strada. Anche l’orientamento dei due display favorisce la lettura di informazioni importanti quali lo stato della batteria, l'autonomia, la navigazione. Altre informazioni sono visualizzabili tramite i display e si possono personalizzare le schermate facendo apparire proprio dietro al volante quelle ritenute più utili.

ARIYA dispone di uno dei più grandi display heads-up a colori del segmento, grazie al quale vengono proiettate informazioni nel campo visivo del guidatore, senza creare disturbo o distrazione.

Durante il viaggio, dicendo “Hey Nissan”, si possono usare comandi vocali per chiedere informazioni sul veicolo e gestire l’itinerario di viaggio, compresa la ricerca di punti di interesse. La nuova interfaccia uomo-macchina prevede aggiornamenti dei software via etere. È inoltre possibile interagire da remoto con la vettura, per controllare lo stato della batteria e inviare una destinazione programmata al navigatore.

L'evento allo showroom Brogi & Collitorti

Brogi & Collitorti

Tel 0571.94581

Via di Bronciana 4

Zona industriale Terrafino - Empoli

www.brogiecollitorti.it