Granducato agli Oscar, due candidature toscane per 'Pinocchio'

Un pezzo di Toscana è candidato agli Oscar 2021. Si tratta di Livorno e di Firenze, le città che hanno dato i natali rispettivamente a Dalia Colli e a Massimo Cantini Parrini. Entrambi sono in corsa per la più prestigiosa statuetta del cinema mondiale grazie al loro lavoro in 'Pinocchio'.

Il fiorentino Cantini Parrini sarà candidato per i costumi, un lavoro che aveva spiegato anche a gonews.it in un'intervista. La livornese Colli invece ha ricevuto la candidatura per il trucco assieme a Mark Coulier e Francesco Pegoretti.

La Toscana farà il tifo per loro sperando di sentire il loro nome nella cerimonia finale, prevista per il 25 aprile 2021.