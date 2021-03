Costituito un comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica

Il Consiglio regionale approva a maggioranza una mozione presentata dal Partito democratico, primo firmatario Andrea Pieroni, in merito all'istituzione del Comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica, all’interno del più generale percorso di approvazione del 'Piano faunistico venatorio regionale'.

"L’atto impegna la Giunta regionale a dare ulteriore impulso al procedimento di approvazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale, al fine di dotare quanto prima la Toscana di un adeguato strumento di pianificazione, con il quale stabilire indirizzi e obiettivi delle politiche regionali in materia”; a istituire “nel frattempo, il Comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica, così come recentemente introdotto dalla legge regionale 61/2020, anche al fine di un efficace e qualificato supporto”.

“C’è una rinnovata sintonia tra mondo venatorio, associazioni agricole, mondo ambientalista e Regione nell’ottica della definizione del nuovo piano faunistico venatorio”, ha dichiarato Andrea Pieroni in Aula. “Si vada rapidamente alla designazione del Comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica: può dare un contributo qualificato quale presupposto per una più efficace programmazione in materia”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa