Documenti falsi, un arresto in Valdarno

Un 49enne è stato arrestato a Figline Valdarno perché trovato con una carta d'identità falsa. L'uomo, di origini tunisine, aveva un documento bulgaro con le sue generalità e la sua foto, ma lo qualificava come cittadino bulgaro con residenza a Sofia. Peraltro il documento era valido per l'espatrio.

I carabinieri, dopo gli accertamenti di rito e dopo aver certificato la falsità del documento, hanno dichiarato in arresto l’uomo. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto all’interno della camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissato per la mattina odierna.