FdI Capraia e Limite: "Saremo destra sociale per chi ha bisogno"

Venerdì 12 si è tenuto il Consiglio Comunale del mese di Marzo con all’O.d.G, la mozione presentata dal Gruppo Consiliare Capraia e Limite Viva (interamente Fratelli d’Italia) in cui i tre consiglieri, Tani, Di Mauro e Razzuoli, chiedevano di discutere quanto espresso dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27 novembre 2019 di cui il punto 3.

Nella fattispecie si chiedeva al Comune di adoperarsi affinché quanto sopra menzionato (agevolazione ISEE per la mensa scolastica NON usufruibile per i non residenti) fosse abolito o quanto meno messo in deroga fino al termine della fase pandemica, al fine di andare incontro alle carenze economiche che moltissime famiglie sono costrette a sopportare a causa del disastro socio-economico.

Come già fatto presente dall’Ufficio stampa municipale, il Sindaco, l’Assessore delegato alla scuola ed infine la maggioranza (per verbo del capogruppo) hanno esposto il loro voto contrario, adducendo come motivazione il fatto che i comuni limitrofi adottino siffatto criterio, dunque garantire il servizio a chi versa le tasse dove esso viene erogato, per certi aspetti condivisibile, non fosse per la pandemia che sta piegando l’intero sistema globale.

A ciò va aggiunto il mantenimento delle tariffe e l’uguaglianza dei piani (adattamento) a livello Empolese Valdelsa (ricordiamo che a Empoli non vige questa restrizione).

A nulla sono valsi i tentativi dei tre rappresentanti di Fratelli d’Italia per cercare il consenso e l’apertura della maggioranza, in quanto quest’ultima pare sia più rivolta ad altre tematiche (come la creazione di un punto di aggregazione giovanile) che alle politiche sociali.

Per questa situazione, noi di FDI ci siamo impegnati nel nome di ciò che siamo e sempre saremo, destra sociale per chi più ha bisogno, ascoltando tutte le segnalazioni provenienti da chiunque le proponga.

Si coglie l’occasione per ricordare l’agguato del 13 marzo 1975 a Sergio Ramelli che perderà la vita il 29 aprile successivo.

Fratelli d'Italia Capraia e Limite