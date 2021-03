Finisce sotto un mezzo agricolo, ferito 76enne a San Miniato

Una persona di 76 anni è rimasta ferita a San Miniato per un incidente in un campo. Un uomo è rimasto incastrato sotto un trattore ed è stato necessario l'intervento sia dei soccorsi sia dei vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto. Sul posto anche la Misericordia di San Miniato Basso. Il fatto è avvenuto in via dei Beccai nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 marzo. La persona ferita è stata affidata alle cure dei sanitari inviati dal 118. L'elisoccorso Pegaso ha portato il 76enne a Firenze in condizioni gravi.