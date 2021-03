Fondo di solidarietà, 147 famiglie di Scandicci ne hanno beneficiato

Nel 2020 il Comune di Scandicci ha erogato 244 mila euro di Fondo di solidarietà a 147 famiglie in difficoltà, per spese varie certificate quali ad esempio bollette, rate del condominio, o pasti dei figli alla mensa scolastica. Nel 2021 l’Amministrazione ha già erogato 24.470 euro, per 18 richieste relative al mese di gennaio, ma a breve saranno esaminate oltre cinquanta domande arrivate negli ultimi due mesi, 28 delle quali pervenute dal 1 marzo, data dalla quale la domanda può essere presentata esclusivamente online compilando il modulo reperibile al link https://www.comune.scandicci.fi.it/contributi/fondosol/index/10 .

“La scelta del Comune di triplicare il Fondo di solidarietà nel periodo covid, passando dai 100 mila euro dello scorso anno a 300 mila annui in emergenza sanitaria, è stata particolarmente utile e opportuna – dice l’assessore alle Politiche sociali Andrea Franceschi – perché permette di dare risposta alle esigenze di molte famiglie; semplici necessità, come ad esempio pagare una bolletta, in questo periodo particolare possono rappresentare una difficoltà vera per una famiglia, e in questo il Fondo di solidarietà può rivelarsi particolarmente utile”.

Chi accede al Fondo di solidarietà beneficia di un contributo straordinario a sostegno di specifiche spese documentate.

Per accedere è necessario essere in possesso di tutti quanti i seguenti requisiti economici. Attestazione Isee in corso di validità e possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) ai fini ISEE che presenti le seguenti caratteristiche: un valore ISEE di importo inferiore o pari a 13 mila euro; un patrimonio mobiliare inferiore o pari a 10 mila euro; un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, inferiore o pari a 20 mila euro.

Chi presenta domanda deve anche indicare quale requisito tra i seguenti possiede la famiglia: nucleo familiare con un componente disoccupato da non più di 18 mesi o iscritto nelle liste di disoccupazione da oltre 18 mesi; nucleo familiare con un componente in Cassa Integrazione o soggetto ad altri ammortizzatori sociali o colpiti da sospensione di lavoro derivanti dai provvedimenti del Covid-19; nucleo familiare con un componente con contratto a chiamata, stagionale o libero professionista o collaborazione sportiva che abbia visto ridotta l’attività lavorativa per una percentuale pari o superiore al 30% previa relazione del Servizio Sociale Professionale; nucleo familiare con un componente di età superiore a 65 anni che deve sostenere una spesa straordinaria medica o di manutenzione della prima casa; nucleo monoparentale (in seguito ad un atto di separazione o alla mancanza di uno dei due genitori).

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Promozione Sociale inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: promozione_sociale@comune.scandicci.fi.it oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18 ai numeri 0557591.257/205.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa