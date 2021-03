Grande prova dell'Asp Montelupo a Montevarchi

Davvero strepitose le ragazze dell'ASP Montelupo in gara a Montevarchi questa Domenica 14 Marzo nella prova di campionato di Serie D LD. .

La squadra composta da Francesca Barsottini, Martina Bartalucci, Marta e Matilde Marinucci, Vittoria Serafini e Silvia Zudetich è riuscita a salire sul secondo gradino del podio tra le 16 squadre partecipanti provenienti di tutta la regione.

Nel silenzio di una palestra poco affollata in perfetto stile “no Covid”, loro hanno dato davvero il meglio di se stesse, raggiungendo un risultato meritatissimo grazie a concentrazione e coraggio attrezzo dopo attrezzo, portando a casa oltre al risultato anche la soddisfazione di non fare errori dovuti all'ansia o alla paura.

Si sono giocate pienamente ognuna le proprie carte con un senso molto armonioso del fare squadra, certe ognuna dei propri punti di forza, ascoltando e mettendo in atto i suggerimenti che i tecnici di volta in volta davano loro, riuscendo così a centrare l’obiettivo.

Una nota di colore che da sempre denota il loro non dare mai per scontato niente e la loro umiltà: al termine della gara, per le normative anti-covid, potevano rimanere in campo gara esclusivamente le tre società sul podio, guardando la classifica in versione on-line, ma le ragazze, senza pensare a guardare la classifica, e credendo di non esserci rientrate, sono subito corse via.Per loro invece una bellissima sorpresa, inaspettata, ma del tutto guadagnata, di essere richiamate in campo per la premiazione che ha garantito loro la coppa come seconde.

Un bravo a queste ragazze, cha grandi soddisfazioni stanno dando in casa ASP Montelupo, e che nonostante le tante difficoltà, niente è riuscito a fermarle, e che continuando ad allenarsi, hanno migliorato giorno dopo giorno.