Lavori alla rete fognaria, chiude la Sp 93 via Certaldese

Il Comune informa i cittadini che per rendere possibile l’esecuzione in sicurezza dei lavori alla sistemazione della rete fognaria nel centro di San Casciano a cura di Publiacqua la Città Metropolitana ha stabilito la chiusura fino al 30 aprile della SP93-Via Certaldese, esattamente dal km 1+350 al km 1+750, in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 00 alle ore 24. La circolazione proveniente e in direzione di San Pancrazio è stata dirottata sulla SR2-Via Cassia per Siena.

Il percorso alternativo per il servizio di Trasporto pubblico locale, comunicato da Scarl Autolinee Chianti Valdarno per i veicoli che transitano da San Casciano in entrambe le direzioni, provenienti e diretti da/ a Tavarnelle-Barberino-Poggibonsi, San Pancrazio e Ponterotto è il seguente: Calzaiolo, via Cassia, San Casciano Autostazione da dove i veicoli potranno riprendere il percorso e viceversa. Tutte le fermate presenti nel tratto interessato dalla deviazione risultano sospese.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa