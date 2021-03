È scomparso Luciano Luongo, giornalismo toscano in lutto

A soli 54 anni è scomparso Luciano Luongo, giornalista professionista. Il giornalismo toscano lo piange, è venuto a mancare nelle ultime ore a causa di una malattia. Luongo era un collega capace e affidabile, per anni ha lavorato in Comune a Pontedera e proprio per l'amministrazione pontederese ha ricoperto il ruolo di ufficio stampa.

Luciano Luongo ha lavorato a lungo come giornalista, anche per quotidiani come L'Unità. Viveva a Pisa con la moglie e la figlia e proprio nel capoluogo sarà allestita la camera ardente, alla Pubblica Assistenza di via Bargagna. Luongo era originario della provincia di Chieti, in Abruzzo, ma da tantissimo tempo aveva la residenza in Toscana.

Un commosso Matteo Franconi, sindaco di Pontedera, ha pubblicato un post di commiato su Facebook: "Luciano era un professionista capace, appassionato ed in grado di raccontare Pontedera con l'intelligenza di chi sa osservare il mondo e lo spirito critico di chi vuole capirlo. Un uomo perbene, riservato, al servizio dei propri valori e della nostra comunità. Buon viaggio Luciano: ovunque tu vada fallo continuando a correre, così come sempre hai amato fare".

Anche la Xmediagroup si stringe attorno alla famiglia di Luongo. Il nostro direttore Elia Billero ha deciso di dedicare un pensiero a un collega che sarà difficile da dimenticare: "Ricordo Luciano come uno dei primi addetti stampa incontrati nella mia carriera. Sempre disponibile e generoso, ha visto decine e decine di giornalisti in erba varcare la soglia di palazzo Stefanelli. A suo modo era una sicurezza incontrarlo e salutarlo a Pontedera. Ci mancherà".