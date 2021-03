Nuovo settore comunale a Carmignano: Innovazione e Servizi demografici

Sono state presentate questa mattina, in conferenza stampa, le novità del settore 4 del Comune di Carmignano: Innovazione e Servizi demografici. I punti chiave sono l’informatizzazione dei processi dell’ente, la semplificazione dei servizi al cittadino e l’integrazione e diffusione delle piattaforme abilitanti definite nel piano triennale dell’informatica nella pubblica amministrazione.

Le novità riguardano sia il settore innovazione, sia il settore dei servizi demografici:

INNOVAZIONE:

-piattaforma appuntamenti Open Source

-piattaforma “Segnala qui” con concetto di sistema di ticketing Open Source

-Integrazione di SPID nella certificazione on line

-Aggiornamento completo della strumentazione in dotazione agli uffici comunali

-Nuova connettività e telefonia VOIP in tutti i plessi scolastici anticipando il Bando regionale dedicato

-Acquisizione di 15 Access Point ottenuti da Regione Toscana da installare nelle scuole

-Progetto polveri sottili per il controllo della salute dell’aria

SERVIZI DEMOGRAFICI:

-Aboliti diritti di segretaria

-Ribassati e uniformati i costi della carta d’identità elettronica

-Abilitate le richieste di cambio di residenza via mail

-Distribuzione CIE all'ingresso del palazzo comunale senza appuntamento

-Distribuzione tessere elettorali con richiesta via email e rilascio all'ingresso senza appuntamento

-Nuovo sistema di gestione dei registri di matrimonio completamente informatizzato progettato “in casa”

Una delle principali novità dell’ultimo anno ha riguardato l’introduzione degli appuntamenti prenotati online. Dal 30 aprile ad ora sono stati presi 4463 appuntamenti in comune, di cui 2276 per i soli servizi demografici. Un’altra importante novità è stata la piattaforma delle segnalazioni che i cittadini possono inviare all’ufficio lavori pubblici, alla polizia municipale e all’ENPA. Da settembre 2020 ad ora sono state inserite 291 segnalazioni.

L’innovazione dei servizi comunali non si ferma qui: nelle prossime settimane e nei prossimi mesi sono arrivo altri progetti:

- Sportello Unico Edilizia con presentazione on line e integrazione con PAGOPA e SPID

- Nuovo Portale dei pagamenti PAGOPA modello 1 e modello 3

- Carmignano sarà presente su IO :Servizi di pagamento e notifiche

- 12 nuovi Hot Spot del circuito federato WIFI ITALIA da dispiegare sul territorio

- Nuovo orario di apertura pomeridiana dello sportello Anagrafe per permetttere l’erogazione dei servizi ai minori senza assenze scolastiche

- Carmignano RAO pubblico (Registration Authority Officer) per il radicamento sul territoriodell’identità digitale SPID

- Progetto Comune digitale : facilitatori forniranno supporto sul territorio nell’ambito del servizio civile digitale per costruire la cosiddetta cittadinanza digitale

“Abbiamo voluto iniziare dal servizio clou per ciò che riguarda il rapporto tra l’amministrazione e i cittadini: l’anagrafe, lo stato civile, i servizi demografici”, afferma il sindaco Edoardo Prestanti. “Per iniziare su questo settore un percorso d’innovazione, per rendere servizi più trasparenti e vicini ai cittadini. Prima c’erano lunghe attese: con gli appuntamenti non c’è più spreco di tempo per i cittadini. E tutte le innovazioni che stiamo mettendo in atto sono volte proprio ad offrire servizi più celeri ed efficienti”.

“La nostra idea di innovazione e semplificazione per far diventare il nostro un comune “Smart” inizia da lontano, da quando è iniziato il nostro mandato”, dice Tamara Cecconi, assessore con delega ai servizi demografici e ad innovazione, agenda digitale e semplificazione. “Iniziamo dai servizi demografici questo cammino verso la semplificazione, con tante piccole cose che fanno la differenza. Fare una richiesta di residenza via email, ad esempio, è una grande semplificazione per il cittadino, così come gli appuntamenti: non devo prendere ferie al lavoro per passare mezza giornata in coda all’anagrafe, ma so che in quel giorno a quell’ora faccio tutto in venti minuti. Inoltre, finora abbiamo soddisfatto tutte le richieste di appuntamenti fuori orario per le situazioni di effettiva urgenza”.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa