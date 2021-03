Rosignano arancione rinforzato, la decisione dopo l'aumento dei contagi

Dopo essersi consultato con il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e con i responsabili dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, il Sindaco Daniele Donati ha firmato l’Ordinanza n.121 del 15 marzo 2021 che prevede alcune nuove disposizioni in materia di contrasto al contagio da Covid-19.

Con decorrenza da martedì 16 marzo e fino a domenica 21 marzo compresi, l’area del territorio comunale di Rosignano diventerà di fatto “zona arancione rinforzato”.

Perciò, a seguito dell’incremento dei casi di contagio, dopo la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado disposta domenica pomeriggio, questa mattina il primo cittadino ha ordinato la chiusura delle passeggiate lungomare e della pineta Marradi di Castiglioncello; dei giardini e dei parchi pubblici e privati ad uso pubblico, tra cui il Parco del Castello Pasquini; dell’area sgambamento per i cani; dello skate park di via della Repubblica; di tutte le aree gioco per bambini presenti sul territorio comunale.

Per monitorare la situazione, mercoledì 17 marzo è in previsione un incontro intermedio tra Comune e Azienda Sanitaria Usl, mentre venerdì 19 Sindaco, Regione e Usl si ritroveranno di nuovo per analizzare l’andamento dei contagi durante la settimana in corso e valutare il da farsi, anche ai fini di una futura ordinanza regionale di rafforzamento delle misure.