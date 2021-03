Siena, completata la manutenzione del Ponte di Malizia

Completato l’intervento di manutenzione al Ponte di Malizia. Questa mattina, 15 marzo, gli assessori Silvia Buzzichelli e Sara Pugliese si sono recate a visionare il lavoro effettuato e che rientra in ciascuno dei due ambiti di loro competenza: Decoro urbano e Lavori pubblici.

Nello specifico si è trattato di rimuovere alcune parti del materiale lapideo che riveste il muro in cemento armato, che nel tempo si erano ammalorate anche a causa di danneggiamenti vandalici. Al loro posto sono state collocate nuove lastre, sempre in travertino, ancorate al paramento murario in modo da garantire una migliore tenuta e resistenza. Particolari accorgimenti sono stati tenuti in corrispondenza del giunto strutturale sul muro in cemento armato, punto soggetto a naturali movimenti, dove le lastre in travertino sono state fissate in modo da poter seguire eventuali assestamenti della struttura senza rovinarsi.

L'intervento, nel complesso, ha comportato un impegno economico di circa 3.200 euro.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa