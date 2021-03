Sosta in area pubblica vietata, Cdx Montelupo: "Ordinanza paradossale"

Il gruppo consigliare di centrodestra afferma di aver appreso sabato 13 marzo dal sindaco Paolo Masetti dell'ordinanza che vieta la sosta in area pubblica sul territorio di Montelupo F.no. Di seguito la nota del Cdx.

Come gruppo consiliare abbiamo coscienza del momento critico e della sua difficile gestione, ma riteniamo paradossale l'ordinanza emessa.

Paradossale perché il divieto di consumo di cibi e bevande su tutto il territorio comunale, di fatto, rende quasi impossibile agli esercenti le attività di bar, di svolgere la sola attività loro consentita, l'asporto. Un caffè, una pastina dove dovrebbero essere consumate? In auto? In casa? Situazioni che sicuramente disincentivano la consumazione al bar, mettendo ancor più in ginocchio tali attività, colpite più di altre da provvedimenti restrittivi.

Incomprensibile, perché se si è a conoscenza, come scritto sulla stessa ordinanza, nel territorio comunale, di diffusi fenomeni di assembramento di persone che ignorano pericolosamente tutte le regole di prevenzione e sicurezza stabilite per contenere la diffusione del virus COVID-19, non si comprende come mai non si sia intervenuti per ridurre tali comportamenti. Crediamo che 8 ragazzini multati perché giocavano a pallone, non siano i soli ad aver avuto un comportamento scorretto, altrimenti non si capisce il motivo del divieto di consumo di cibi e bevande. Sarebbe interessante conoscere nel dettaglio dove si trovano questi diffusi assembramenti e le azioni intraprese per ridurli.

Troppo generica, in quanto non si comprende quando lo stazionamento diventi sanzionabile. Guardare una vetrina, consumare un gelato o fermarsi un attimo quando si è fuori col cane saranno oggetto di sanzione?

Per concludere quindi, il gruppo consiliare centrodestra per Montelupo ritiene inadeguata la decisione del Sindaco, seppur condivisibile l'intenzione di tentare di ridurre comportamenti scorretti, non dimenticando anche che la comunicazione ai cittadini, mezzi social a parte e che di certo non possono bastare, non c'è stata su tale ordinanza.