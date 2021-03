Stanza degli incontri alla Rsa di Gavinana, uno spazio per gli affetti

Una stanza dal «comfort caldo e accogliente», posta in continuità della zona soggiorno e dunque dal contesto della residenza, dove è possibile incontrarsi come se si fosse «a casa». Sono alcune delle impressioni raccolte presso i familiari degli ospiti delle Rsa “Gli alberi” e “I fiori” di Gavinana dopo l’apertura della stanza degli affetti, un nuovo ambiente che consente le visite dei parenti in totale sicurezza. Lo spazio, una sorta di veranda con le pareti di vetro arredata come un salottino e dotata di un separé in plexiglass, è stato attivato lo scorso 15 febbraio, dopo la conclusione delle vaccinazioni all’interno della struttura. I visitatori vi accedono uno alla volta, su prenotazione e attraverso percorsi esclusivamente esterni.

La bella novità è arrivata dopo un anno nel quale le visite sono state fortemente limitate a causa della pandemia, soprattutto nel periodo invernale, mentre in estate è stato possibile effettuarne alcune all’aperto, nel giardino del Centro socio-sanitario, secondo modalità in linea con le disposizioni vigenti. Ma l’intero periodo ha visto lo staff operativo impegnato nell’agevolare la relazione dei residenti con i propri affetti anche in modi alternativi. Fin dalla prima settimana di marzo 2020 è ad esempio attivo il «progetto connessioni», che si avvale delle nuove tecnologie al fine di accorciare le distanze tra ospiti e affetti esterni alla residenza.

Il servizio ha consentito videochiamate anche quotidiane con amici e familiari vicini e lontani (in alcuni casi all’estero), nonché l’invio di foto, disegni e altri materiali, così come la condivisione di momenti importanti quale lo scambio dei regali natalizi. L’attività è stata inoltre resa ancora più piacevole ed efficace grazie al recente acquisto, effettuato con il contributo della Società della Salute pistoiese, di alcune lavagne interattive utili per le videochiamate, ma anche per navigare in internet, vedere film, seguire corsi e videolezioni. La stanza degli affetti, come già il servizio di videochiamate, è stata accolta molto positivamente: in molti si sono complimentati con gli operatori per l’organizzazione e la sistemazione dello spazio, ritenuto intimo, confortevole e capace di favorire la comunicazione.

