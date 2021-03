Strage di via Fani e rapimento di Aldo Moro: cerimonia a Pistoia

Per il quarantatreesimo anniversario della strage di via Fani a Roma, dove fu rapito l’onorevole Aldo Moro e persero la vita cinque uomini della scorta, domani martedì 16 marzo alle 11 si svolgerà, sul lato della chiesa di San Francesco che si affaccia su corso Gramsci, una cerimonia alla presenza del sindaco Alessandro Tomasi, che deporrà una corona di alloro al monumento "Memoria storica" insieme alle autorità cittadine, le sole presenti a causa dell'emergenza sanitaria.

La cerimonia è promossa da Comitato unitario per la difesa delle istituzioni repubblicane (Cudir), Comune di Pistoia e Centro studi “G. Donati”.

La mattina del 16 marzo 1978, giorno in cui il nuovo governo guidato da Giulio Andreotti stava per presentarsi in Parlamento per ottenere la fiducia, l'auto che trasportava Aldo Moro dalla sua abitazione alla Camera dei deputati fu intercettata in via Mario Fani da un commando delle Brigate Rosse. I terroristi uccisero i due carabinieri a bordo dell'auto di Moro (Domenico Ricci e Oreste Leonardi) e i tre poliziotti sull'auto di scorta (Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi) e sequestrarono il presidente della Democrazia Cristiana. Dopo una prigionia di 55 giorni il corpo di Aldo Moro fu ritrovato il 9 maggio nel cofano bagagli di una Renault 4 a Roma, in via Caetani.

