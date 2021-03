"AstraZeneca, vaccinate me": la provocazione del sindaco di Fucecchio

“Non è possibile sprecare milioni di dosi di vaccino AstraZeneca quando i benefici della protezione sono così evidenti e i danni non ci sono o sono limitati a pochissimi casi. Se i vaccini già pronti non li vuole nessuno fatelo a me. Io mi offro volontario”.

La provocazione arriva dal primo cittadino di Fucecchio, Alessio Spinelli, e nasce da una riflessione. “Noi sindaci siamo sempre in prima linea – dici Spinelli – e sui nostri territori siamo responsabili della salute pubblica, della protezione civile e della sicurezza; stiamo tra la gente tutto il giorno ma nessuno fino ad oggi ha mai proposto di vaccinarci. Visto che si rischia di buttare via milioni di dosi propongo di usarle per noi sindaci, o almeno per chi la pensa come me. Almeno una piccola parte eviteremo di sprecarla e avremo protetto una categoria a rischio di contagio”.

Spinelli ha accolto con stupore la sospensione delle vaccinazioni con il prodotto dell'azienda anglo-svedese AstraZeneca.

“Mi chiedo se per gli altri farmaci che hanno percentuali di rischio molto più alte del vaccino e che servono per curare malanni assolutamente non gravi usiamo le stesse precauzioni. E’ stata interrotta la vaccinazione contro una malattia che sta mettendo in ginocchio il mondo senza che ci sia alcuna evidenza dell’aumento di eventi trombotici. Aver sospeso il vaccino provoca più benefici o crea più problemi rispetto ad averlo continuato a fare senza nessuna interruzione? Riflettiamoci.”

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa