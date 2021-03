Camion a fuoco a Gello di Pontedera, nessun ferito

Un camion che trasportava rifiuti plastici è stato teatro di un incendio nella notte appena trascorsa a Pontedera. Il mezzo stava percorrendo viale America, nella zona industriale, quando dal rimorchio si è cominciato a spandere un fumo intenso. Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco del distaccamento di Cascina, i quali hanno effettuato un primo spegnimento. Poi hanno trasferito il mezzo nel piazzale della vicina ditta per estrarre il materiale ancora sotto fiamme e completare la messa in sicurezza. Non si segnalano danni a persone.