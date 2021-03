Circolo della Torre passa nelle mani della Pubblica assistenza di Montelupo

La Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino, da alcuni giorni, è divenuta proprietaria del Circolo della Torre.

L'associazione Civile Circolo La Torre, infatti, ha deciso di donare l'immobile alla onlus montelupina. Per la Pubblica Assistenza si tratta quasi di un ritorno a casa, poiché l'associazione, dopo lo scioglimento forzato del periodo fascista, ebbe come prima sede dopo la rifondazione proprio il circolo della Torre dal 1990 al 1999 e, fra i soci fondatori, c’erano e ci sono diversi membri della Associazione Civile.

La Pubblica Assistenza, fin da subito, ha intenzione di spostare alla Torre il centro della Protezione Civile e, nel breve termine, trasferirà al circolo anche una parte del doposcuola Pomerigginsieme, che conta ad oggi oltre 100 ragazzi, aumentati esponenzialmente a causa della pandemia e della conseguente didattica a distanza. Quando sarà possibile, inoltre, il circolo diventerà la nuova sede dei centri estivi.

L'idea dell'associazione e del presidente Dino Cei è quella di utilizzare questo importante spazio come un centro dove, a fianco della somministrazione che sarà gestita direttamente dalla Pubblica Assistenza, poter sviluppare nuove idee, organizzare momenti di aggregazione, fare incontrare persone e progetti, recuperando, quando la pandemia sarà finita, un po' di quella socialità che si è persa in questo anno. L'associazione metterà a disposizione questo spazio al più presto, per ospitare iniziative di ogni genere, e per dare anche, ove possibile, un sostegno dal punto di vista organizzativo, collaborando inoltre con le manifestazioni che da molti anni animano la Torre, come ad esempio la Festa del Vetro.

La sede de La Torre si affiancherà quella istituzionale di Via Caverni, che continuerà ad ospitare gli uffici e tutta le altre attività esclusa – appunto – la Protezione Civile.

“Siamo molto felici di questa donazione e siamo davvero grati all'associazione Civile Circolo La Torre per aver pensato proprio a noi” è il commento del presidente Dino Cei. “Crediamo fortemente che il recupero di circoli come questo debba passare dal lavoro di una associazione come la nostra, che da anni si occupa di socialità e senza fini di lucro. Quando sarà possibile, vorremmo fare una bella inaugurazione e sarebbe molto bello se ci fosse una importante partecipazione di persone con idee da sviluppare. Siamo curiosi anche noi di sapere cosa potremmo fare insieme a tutti i cittadini in questo bellissimo spazio che ci è stato donato e nel quale ritorniamo con grande piacere, dopo oltre 20 anni”.

Fonte: Pubblica assistenza di Montelupo Fiorentino