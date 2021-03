Colazione a scuola, 11 classi di Montelupo tra english breakfast e tradizione

La prima colazione è uno dei pasti più importanti della giornata, eppure molti bambini la saltano o non la fanno in modo adeguato.

Il progetto “Colazione a scuola” è nato 15 anni fa a Montelupo Fiorentino proprio per proporre come un gioco ai bambini modi alternativi di fare colazione e di indurre le famiglie a riflettere.

Storicamente l’iniziativa si rivolge agli alunni 1 e 2 della primaria e quest’anno ha coinvolto 11 classi della scuola Margherita Hack, proponendo loro tante gustose novità.

L’intervento su questo progetto è il primo ufficiale della nutrizionista da poco individuata come consulente del comune, la dottoressa Susanna Agnello.

L’idea è stata quella di proporre 3 diverse tipologie di colazione: la colazione dei nonni con pani di farine antiche, ricotta e miele; la colazione moderna con una pastina salutare, anche se confezionata, e una colazione all’inglese con pancake, frutta, cereali e sciroppo d’acero.

«Coniugare l’educazione alimentare con il gioco e il divertimento è un aspetto fondamentale – afferma la dottoressa Susanna Agnello – i bambini sembrano aver gradito le novità che abbiamo proposto loro. Questo appuntamento è solo l’inizio di un percorso che durerà nel tempo».

L’assessore alla scuola Simone Londi, illustra come questo appuntamento rientri in un più articolato piano di interventi sulla mensa scolastica.

«Da tempo teniamo molto alla qualità della nostra mensa e delle materie prime che usiamo, di filiera corta e biologiche. Ora ci stiamo interrogando su come “educare” i nostri ragazzi ad una sana alimentazione e nel contempo proporre loro cibi graditi. Per questo il supporto della dottoressa Agnello è importante. Rivedremo tutto il nostro menu. Abbiamo iniziato inviando alle famiglie un questionario che vuole da un lato sondare la consapevolezza dei genitori per quanto concerne la corretta alimentazione e dall’altro capire quali sono i cibi più o meno graditi dai bambini».

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa