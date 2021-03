Didacta, parte online l'edizione 2021

C’è anche il Comune di Firenze, con l’assessorato all’Educazione guidato da Sara Funaro, nello stand virtuale di Didacta 2021, l’appuntamento fieristico dedicato alla scuola rivolto a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori, professionisti e imprenditori del settore scuola e tecnologia, che quest’anno a causa della pandemia si svolgerà in modalità telematica.

"Credo molto nel binomio tra Firenze e Didacta - ha detto il sindaco Dario Nardella - anche perché lo sforzo mio e della mia amministrazione è posizionare Firenze tra le prime grandi città del mondo capitali della conoscenza e della formazione. Anche la presenza di Indire dimostra che Firenze ospita Istituzioni di livello nazionale e di eccellenza". "La pandemia ci ha permesso di comprendere una volta di più il valore dell'educazione - ha continuato il sindaco - e se non vogliamo sprecare la crisi, dalla quale abbiamo imparato molto, dobbiamo sfruttarla come straordinaria opportunità per innovare il campo della scuola e della formazione. E Didacta può essere la chiave di lettura di come questa emergenza pandemica diventi l'elemento scatenante di una sfida dell'innovazione. La didattica digitale è diventata uno strumento imprescindibile, ma porta con sé tanti quesiti e incertezze, che vanno chiariti. La scuola è il cuore del nostro Paese e della nostra società e la chiusura delle scuole, anche in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo, deve essere l'extrema ratio". "Didacta deve guardare oltre l'emergenza Covid - ha concluso Nardella - e mi auguro che getti le basi per un nuovo pianeta scuola. La consapevolezza del mondo dell'educazione e della formazione come motore di un modello di sviluppo sostenibile del Paese deve diventare una certezza granitica. Usciti dall'emergenza non si torni di nuovo a trattare la scuola come una delle tante questioni, ma si mantenga al centro dell'attenzione e dello sforzo del nostro Paese. Didacta è il laboratorio più entusiasmante, innovativo e concreto di trasformazione e innovazione del mondo della scuola".

"Con la pandemia la scuola è stata al centro della discussione politica - ha detto l'assessore all'Educazione Sara Funaro -; è stata colpita duramente e i nostri studenti e insegnanti ne hanno sentito il peso e sofferto la ferita. Durante il lockdown si è parlato di didattica a distanza e digitale integrata come di qualcosa di 'penalizzante', perché durante l'emergenza Covid così è stato, ma dobbiamo fare un passo in avanti e cogliere questa occasione per rilanciare e utilizzare gli strumenti digitali in maniera costruttiva e sempre più interattiva per fare in modo che diano valore ai mondi della scuola e della formazione. Sono felice che in questa edizione di Didacta ci sia una sezione dedicata ai bambini da 0 a 6 anni". "Utilizziamo il periodo della pandemia per valorizzare la scuola - ha continuato Funaro -, che ha grandi opportunità di evoluzione. Non buttiamoci alle spalle la crisi generata dal Covid, ma sfruttiamola per costruire una scuola in cui il futuro sia oggi e in cui l'innovazione sia sempre al centro".

Nello spazio riservato al Comune di Firenze, i visitatori virtuali possono trovare un testo di presentazione di tutti i servizi offerti della Direzione nel ‘Portale educazione del Comune’: tra cui i progetti educativi ‘Pollicino Verde 2020, ‘Il Tubo parlante’, il ‘Pranzo educativo’, ‘Outdoor education’ (Il Giardino Educativo), ‘Le Chiavi della città’, il Centro risorse educative didattiche (CRED).

Cinque i video disponibili, dedicati alla presentazione di tutti i Servizi della Direzione Istruzione, ai Centri di alfabetizzazione, alla “Firenze dei bambini: Leonardo.06 (Scuole dell'infanzia), all’intervista dell’assessore all’Educazione Sara Funaro ‘Un anno da non dimenticare’ alla Responsabile PO Coordinamento Pedagogico e Professionale Alba Cortecci, ai Centro risorse educative didattiche (CRED Ausilioteca Firenze).

Inoltre, sarà possibile vedere una gallery fotografica sui vari servizi educativi e sfogliare virtualmente schede informative su centri di alfabetizzazione, Media Educatio 0-6, Centro risorse educative didattiche, Pollicino verde 2020, nidi d'infanzia al museo.

Per quanto riguarda il programma scientifico, invece, saranno realizzati dal Coordinamento pedagogico due seminari domani e venerdì.

Il seminario di domani, mercoledì 17 marzo, dal titolo “So-stare fuori. Educazione attiva all’aperto e stili educativi di accompagnamento” si terrà on line dalle 18.30 alle 20. Modera il pedagogista presidente Cemea Toscana Antonio Di Pietro. Relatrici: Alessandra Zocchi, coordinatrice pedagogica dei Servizi all’infanzia del Comune di Firenze fino al 30 novembre, e Rossella Safina, coordinatrice pedagogica dei Servizi all’infanzia 06 del Comune di Firenze.

Il seminario on line di venerdì, 19 marzo (ore 18.30 - 20), “Pensare divergente: la formazione come opportunità di guardare oltre” sarà moderato da Alba Cortecci, responsabile PO Coordinamento pedagogico e professionale 06 del Comune di Firenze. Interverranno Gabriella Mazzoni, coordinatrice pedagogica dei Servizi all'infanzia 06 del Comune di Firenze, Alice Gabrielli e Simona Vigoni che si occupano dei percorsi formativi 06.

Ecco LifeWeee

Ancora una tappa per il progetto europeo Life Weee che domani, 17 marzo, approda a Didacta - la cui edizione 2021 è partita oggi - con un workshop online rivolto ai docenti dal titolo ‘Formare bambini e ragazzi al corretto smaltimento e all’uso consapevole della tecnologia col Progetto Life Weee’. Il progetto, del quale la Toscana è partner, è partito nel settembre 2017 e punta a diffondere l’educazione al riuso e al recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici (Raee).

L’assessora all’ambiente Monia Monni spiega che si tratta di “un progetto che vuole contribuire ad aumentare la raccolta differenziata dei Raee in Toscana attraverso l'adozione di un nuovo modello di gestione basato sul coinvolgimento capillare delle PMI, dei rivenditori e dei Comuni. In esso sono previste attività di comunicazione e di educazione ambientale rivolte alle scuole. Ed è per questo che siamo nel programma di Didacta 2021 con questo seminario. L’obiettivo è coinvolgere il numero più elevato possibile di insegnanti per diffondere anche ai più giovani regole basilari di educazione ambientale”.

Il Progetto Life Weee (Waste of Electrical and Electronic Equipment – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) vede come partner la Regione Toscana attraverso il Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti. E’ finanziato nell’ambito del Programma europeo LIFE - Governance ed informazione ambientale e vi partecipano anche Anci Toscana (capofila), le Camere di Commercio di Firenze e di Siviglia, Ecocerved e l'Università di Firenze.

Il workshop organizzato dalla Regione prevede un confronto su metodologia e contenuti didattici elaborati da Life Weee per parlare ai ragazzi dagli 8 ai 18 anni di uso consapevole e di corretto smaltimento della tecnologia e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Obiettivo è favorire la consapevolezza e il dibattito tra ecosostenibilità e innovazione, spaziando tra buone pratiche didattiche, formazione, conoscenza ed esperienza. A condurlo saranno Maria Giulia Nassi, formatrice Fab Lab Firenze, Manrico Benelli, biologo e Project Manager del Progetto Life Weee per Regione Toscana e Barbara Codacci, comunicazione ed educazione ambientale per Regione Toscana, formatrice. Il materiale video illustrativo del progetto Life Weee circolerà sulla 'stanza virtuale' di Regione Toscana - che sarà online durante i quattro giorni dell'evento - all’interno della sezione Ambiente > Progetto Life Weee > Dove lo butto? RAEE: Tesori da recuperare.

Fino ad oggi la campagna di comunicazione per le scuole (Life Weee Playground@school) si è sviluppata attraverso un percorso di progettazione integrata di un Teacher's Kit con scuole selezionate dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, un anno di alternanza scuola lavoro con classe del Liceo Artistico di Porta Romana, sede di Sesto Fiorentino, un ciclo di 20 seminari sui Raee in collaborazione con Fab Lab Firenze presso le scuole superiori e con la distribuzione alle scuole, attualmente in corso, di un kit Raee che comprende poster e brochure dell'App LIFEWEEE.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa