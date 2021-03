Giovani fiorentini votano il miglior film europeo dell’anno

Sono aperte le candidature per l’EFA Young Audience Award, il premio per Miglior Film europeo per ragazzi assegnato da una giuria internazionale composta dagli stessi ragazzi (12-14 anni), che quest’anno si terrà domenica 25 aprile.

Si riconfermano partner italiani Fondazione Stensen per Firenze, Museo Nazionale del Cinema per Torino, Alice nella città in accordo con Fondazione Cinema per Roma, con l’aggiunta di Circuito Cinema Scuole per Genova.

Per Firenze, la Fondazione Stensen sta lavorando sia alla versione in presenza sia alla versione online, sperando che la situazione permetta di riaprire i cinema in tempo per offrire questa opportunità ai ragazzi, ovviamente nel rispetto di tutte le norme sanitarie. La versione online coinvolgerà invece tutta Italia e sarà gestita insieme dai 4 partner.

Per candidarsi alla giuria fiorentina in presenza occorre compilare il questionario https://fondazionestensen.wufoo.com/forms/rm3zdc41b5t31c/

Per candidarsi alla giuria nazionale online occorre compilare il questionario https://educamuseocinema.wufoo.com/forms/z11ayaa603q1gs8/

Se la situazione permetterà la sola giuria online, le candidature per la giuria in presenza saranno valide per quella online.

Ecco i 3 film nominati, di cui l’italiano Pinocchio di Matteo Garrone (anche l’anno scorso ha vinto un film italiano: Mio fratello rincorre i dinosauri)

PINOCCHIO di Matteo Garrone (Italia / Francia, 125′)

La nuova versione cinematografica della celebre fiaba di Collodi. Molto fedele al romanzo per ragazzi del 1881, il film ripercorre la storia del burattino dal naso lungo intagliato da Geppetto (Roberto Benigni), tra creature fantastiche realizzate all’insegna di uno straordinario realismo.

THE CROSSING di Johanne Helgeland (Norvegia, 96′)

Un film sulla seconda guerra mondiale pensato per i ragazzi e con protagonisti dei bambini. Gerda vive come un’intrepida moschettiera, mentre suo fratello Otto avverte la gravità della situazione. Un giorno scoprono nascosti nella loro cantina Daniel e Sarah, che aiuteranno a fuggire verso la Svezia.

WOLFWALKERS di Tomm Moore e Ross Stewart (Irlanda / Lussemburgo, 103′)

Un ritorno all’animazione classica per questo film disegnato a mano e ispirato al folclore irlandese. Al centro due ragazzine-lupo che, nella Kilkenny del XVII secolo, cercano di salvare il popolo dei lupi dalla caccia degli abitanti del villaggio.

Fonte: Ufficio stampa