Immobile cercasi a Cascina, avviso pubblico di Sepi

La Sepi s.p.a., società che gestisce la riscossione delle entrate per il Comune di Pisa, ha pubblicato un avviso pubblico per individuare un nuovo immobile (o porzione di immobile) da assumere in locazione ad uso ufficio, all’interno del comune di Cascina, con disponibilità dal 30 giugno 2021.

La struttura ricercata dovrà rispondere ad alcuni requisiti specifici: lo stabile dovrà essere ubicato preferibilmente nel centro del comune di Cascina o nelle immediate vicinanze, con collegamenti alle principali vie di comunicazione stradale. La superficie lorda complessiva dovrà essere compresa tra i 250 e i 400 mq, distribuita in maniera razionale in diversi locali collegati tra loro e con adeguate condizioni di aerazione e luminosità. Dovrà essere conforme alle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica e ambientale (risparmio energetico), ed essere predisposto all’allacciamento internet con fibra ottica. Caratteristiche preferenziali sono la posizione dell’immobile, lo sviluppo dei locali su un unico livello, preferibilmente posti al pian terreno, e la presenza nelle vicinanze di un ampio parcheggio.

Le proposte, per essere valutate, dovranno essere inviate via P.E.C. all’indirizzo: sepi@legalmail.it. Per conoscere tutti i requisiti specifici dell’immobile (o porzione di immobile) sarà possibile scaricare un PDF dettagliato sul sito www.sepi-pisa.it, pubblicato all’interno della notizia riguardante la ricerca dell'immobile.

Fonte: Ufficio stampa