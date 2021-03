La app Junker arriva nell'Empolese Valdelsa, Giunti: "Visione di un futuro eco-sostenibile"

Alia Servizi Ambientali SpA, insieme ai comuni delle provincie di Firenze, Pistoia e Prato, e dunque anche dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, hanno messo a disposizione dei cittadini, Junker, una APP (per smartphone Android o Apple) che riconosce con un solo click i rifiuti da gettare e fornisce le informazioni corrette sul conferimento secondo la normativa vigente sul territorio.

“Uno strumento molto utile, all’avanguardia, che permette non solo di avere informazioni puntuali e dedicate sui servizi offerti da Alia Servizi Ambientali, come la raccolta differenziata, ma che indirizza le nostre azioni sul valore condiviso della sostenibilità, verso una consapevolezza ambientale diffusa delle nostre comunità al fine di tutelare e rispettare il territorio. Non si tratta soltanto di stare al passo con i tempi sfruttando al meglio la tecnologia, si tratta di avere la visione di un futuro eco-sostenibile per le nuove generazioni. Ringraziamo Alia Servizi Ambientali per questa nuova piattaforma di dialogo e invitiamo i cittadini a scaricare l’applicazione perché questo significa avere cura e salvaguardare i nostri territori attraverso una strategia comune e condivisa per migliorare il nostro ambiente, così Alessandro Giunti sindaco del Comune di Capraia e Limite e delegato all’Ambiente per l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

«Alia Servizi Ambientali ha da pochi giorni compiuto 4 anni. Un’azienda giovane, che sul territorio dei 58 comuni gestiti si è impegnata fin da subito per attivare sistemi di raccolta dei rifiuti rispondenti alle caratteristiche e necessità dei luoghi con l’obiettivo di valorizzare i rifiuti prodotti quotidianamente ed avviarli a riciclo – ha commentato Nicola Ciolini, Presidente di Alia Servizi Ambientali SpA -. In questo contesto è evidente il valore di uno strumento innovativo, che grazie ad un click permette di accedere ad informazioni ed un percorso di educazione e sensibilizzazione nei confronti dei rifiuti e dell’ambiente, fondamentale per la messa in atto vera della sostenibilità e dell’economia circolare».

Qui tutte le informazioni su Junker e su come utilizzarla.

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa